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Saobraćaj potpuno obustavljen: Oglasila se policija o teškoj nesreći kod Banjaluke

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09.10.2026 18:52

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Несрећа у Бочцу
Foto: Viber

Tri vozila učestvovala su u udesu koji se danas dogodio na magistralnom putu kod hidroelektrane Bočac, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Mrkonjić Grad.

Saobraćajna nezgoda na magistralnom putu Karanovac - Crna Rijeka u mjestu Surjan prijavljena je mrkonjićkoj policiji oko 17.00 časova.

Saobraćaj je obustavljen, a policija vrši uviđaj.

Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Bočac

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