Saobraćaj potpuno obustavljen: Oglasila se policija o teškoj nesreći kod Banjaluke

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Tri vozila učestvovala su u udesu koji se danas dogodio na magistralnom putu kod hidroelektrane Bočac, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Mrkonjić Grad.

Saobraćajna nezgoda na magistralnom putu Karanovac - Crna Rijeka u mjestu Surjan prijavljena je mrkonjićkoj policiji oko 17.00 časova. Saobraćaj je obustavljen, a policija vrši uviđaj. Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama.

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