Saobraćaj potpuno obustavljen: Oglasila se policija o teškoj nesreći kod Banjaluke

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Tri vozila učestvovala su u udesu koji se danas dogodio na magistralnom putu kod hidroelektrane Bočac, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Mrkonjić Grad.
Saobraćajna nezgoda na magistralnom putu Karanovac - Crna Rijeka u mjestu Surjan prijavljena je mrkonjićkoj policiji oko 17.00 časova.
Saobraćaj je obustavljen, a policija vrši uviđaj.
Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
29 min0
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
3 h1
Najnovije
Najčitanije
19
06
18
58
18
52
18
41
18
37
Trenutno na programu