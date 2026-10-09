Nastavnik fizičkog iz Gradiške osuđen na 18 mjeseci zatvora

Okružni sud u Banjaluci osudio je Danijela Todorovića na dvije i po godine zatvora, a Ognjena Šobotu i nastavnika fizičkog vaspitanja Aleksandra Grandića svi iz Gradiške na po 18 mjeseci zbog trgovine drogom u predmetu ”Galerija”.

Nakon ponovljenog postupka Todorović i Grandić su oglašeni krivim za krivična djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogom i omogućavanje uživanja droge, a Šobota za omogućavanje uživanja droge. U kaznu im je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru u kojem su proveli više od 17 mjeseci.

Todorović, Šobota i Grandić ranije su bili oslobođeni optužbe, ali je tu presudu ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske i postupak vratio na novo suđenje.

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U istom predmetu pravosnažno je osuđen Saša Lipovac na šest godina zatvora. Poslije sporazumnog priznanja krivice Strahinja Drinić je osuđen na tri i po godine zatvora, frizer Mirko Radak na tri godine i Nikola Janković na godinu dana zatvora.

Grupa je uhapšena u oktobru 2023. godine u policijskoj akciji kodnog naziva ”Galerija”. Na teret im je stavljeno da su od druge polovine 2021. do 11. oktobra 2023. godine na području Gradiške neovlašteno nabavljali i prodavali kokain, spid, ekstazi i marihuanu. Tokom akcije zaplijenjeno je 27 grama kokaina, 400 grama spida, tablete ekstazija i manja količina marihuane.

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Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.