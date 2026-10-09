Bivšoj partnerki prijetio ubistvom, pa je pokušao udariti automobilom

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu podiglo je optužnicu protiv E.T. zbog nasilja u porodici nad bivšom vanbračnom suprugom S.O. kojoj je prijetio ubistvom i pokušavao da je udari automobilom.

Prema optužnici E.T. je zbog nasilja nad S.O. imao izrečene mjere zabrane približavanja na udaljenosti od 50 metara, kao i zabranu komuniciranja koje je prekršio 1. avgusta ove godine u Istočnoj Ilidži.

”Osumnjičeni je u večernjim časovima na Trgu Ilidžanske brigade automobilom ”mercedes” presreo bivšu emotivnu partnerku i preprečio joj put. Potom joj je kroz prozor prijetio riječima: ”Droljo, ubiću te. Ako te ne ubijem ja, ubićeš se sama, pa će ti uzeti dijete”. Nakon toga je nastavio da joj se obraća riječima: ”Džaba si se preselila, neće ti pomoći ni ova policija“, da bi se potom uputio u nepoznatom pravcu”, navodi se u optužnici.

Sve je kulminiralo 4. avgusta oko 20.30 časova kada je u istoj ulici E.T. automobilom pokušao da udari u S.O.

”Ona je izbjegla udar tako što se sklonila u stranu i naslonila na automobil”, navodi se u optužnici.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Sokocu. Ukoliko se dokaže krivica E.T. prijeti novčana kazna ili kazna do tri godine zatvora.