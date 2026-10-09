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Policija zatekla maloljetnika i dvije osobe kako konzumiraju drogu sa mobilnog telefona

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09.10.2026 10:40

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Banjalučka policija zatekla je juče tri osobe, među kojima je i jedan maloljetnik, kako sa ekrana mobilnog telefona konzumiraju bijelu praškastu materiju koja izgledom podsjeća na kokain.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, policijski službenici su tokom obavljanja redovnih poslova uočili tri osobe, a utvrđeno je da je riječ o maloljetniku i licima M.M. i M.D. iz Banjaluke, koja su uhapšena.

Prilikom policijske kontrole kod M.D. pronađena je i oduzeta određena količina zelene biljne materije koja izgledom podsjeća na marihuanu.

Kod maloljetnika je pronađena i oduzeta bijela praškasta materija koja podsjeća na kokain, kao i dvije tablete za koje nije imao prateću medicinsku dokumentaciju.

Protiv M.M. i M.D. biće izdati prekršajni nalozi zbog kršenja Zakona o javnom redu i miru i Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga, dok će protiv maloljetnika biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Iz policije navode da su sve mjere i radnje prema maloljetniku preduzete u prisustvu roditelja.

Protiv roditelja će, takođe, biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz člana 27. Zakona o javnom redu i miru.

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Tagovi :

Droga

Banjaluka

maloljetnik

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