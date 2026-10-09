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Banjaluka: Udario u uličnu rasvjetu, stub pao na knjižaru, uništena klima

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09.10.2026 09:48

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Бањалука: Ударио у уличну расвјету, стуб пао на књижару, уништена клима
Foto: Srna

Nesavjesni vozač je na banjalučkom Bulevaru cara Dušana udario u stub ulične rasvjete, koji je pao na objekat knjižare i uništio jedan klima-uređaj.

Za sada nije poznato kako i kada je došlo do saobraćajne nezgode, niti da li bilo stradalih ili povrijeđenih, budući da na Bulevaru cara Dušana uvijek ima puno pješaka.

Ударио у расвјету
Udario u rasvjetu
Srna

Knjižara "Kultura" na koju je pao stub ulične rasvjete nalazi se u prizemlju stambene zgrade.

Radnici elektrodistributivnog preduzeća saniraju oštećenje na uličnoj rasvjeti.

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Tagovi :

Banjaluka

Saobraćajna nesreća

rasvjeta

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