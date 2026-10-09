Banjaluka: Udario u uličnu rasvjetu, stub pao na knjižaru, uništena klima

Autor:ATV redakcija
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Nesavjesni vozač je na banjalučkom Bulevaru cara Dušana udario u stub ulične rasvjete, koji je pao na objekat knjižare i uništio jedan klima-uređaj.
Za sada nije poznato kako i kada je došlo do saobraćajne nezgode, niti da li bilo stradalih ili povrijeđenih, budući da na Bulevaru cara Dušana uvijek ima puno pješaka.
Knjižara "Kultura" na koju je pao stub ulične rasvjete nalazi se u prizemlju stambene zgrade.
Radnici elektrodistributivnog preduzeća saniraju oštećenje na uličnoj rasvjeti.
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