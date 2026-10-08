Logo

Detalji nesreće na ekskurziji u Čelincu: Učenici odstranjen bubreg, najavljeni krivični izvještaji

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.10.2026 16:00

Komentari:

0
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Učenica 15. beogradske gimnazije "Patrijarh Pavle", koja je teško povrijeđena tokom vožnje kvadom na ekskurziji u Republici Srpskoj, i dalje se nalazi na liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Njena drugarica otpuštena je iz bolnice, potvrđeno je za "BL portal" iz ove zdravstvene ustanove.

Iz UKC-a su naveli da su obje učenice primljene u Urgentni centar u nedjelju, 4. oktobra, nakon saobraćajne nezgode koja se dogodila u Čelincu.

маслиново уље

Savjeti

Kako provjeriti da li se ulje pokvarilo?

"Nakon dijagnostičke obrade i primijenjene terapijske procedure jedan pacijent je uz preporuke otpušten iz bolnice u ponedjeljak, 5. oktobra. Drugi pacijent je operativno zbrinut i trenutno se nalazi na liječenju u Klinici za urologiju i njegovo zdravstveno stanje je trenutno stabilno", rečeno je iz UKC-a Republike Srpske.

Podsjećamo, direktor beogradske gimnazije Jasmin Nikolovski ranije je za beogradske medije izjavio da je teže povrijeđenoj učenici tokom operacije odstranjen bubreg.

Iz UKC-a ovu informaciju nisu posebno potvrdili, ali su naveli da je pacijent operisan i da se nalazi na Klinici za urologiju.

Krivični izvještaji protiv vozačice i vlasnika kvada

U međuvremenu, "BL portal" je od Policijske uprave Banjaluka dobio i zvanične informacije o okolnostima nezgode i postupanju nadležnih organa.

Милан Кнежевић

Region

Knežević: Za mene je general Mladić heroj, spreman sam da robijam zbog svojih uvjerenja

Kako su potvrdili iz policije, nezgoda se dogodila 4. oktobra oko 19 časova u Ulici Danka Mitrova u Čelincu, kada je četvorotočkaš sletio sa kolovoza.

U nezgodi su povrijeđene dvije maloljetne osobe, vozač i putnik, kojima je ljekarska pomoć ukazana u UKC Republike Srpske.

Posebno je značajno da će se krivični izvještaji dostaviti ne samo protiv maloljetne vozačice, već i protiv vlasnika četvorotočkaša.

Iz policije su potvrdili da su sve mjere i radnje preduzete pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

"Dežurni tužilac za maloljetnike i dežurni tužilac izjasnili su se da se protiv maloljetnog lica koje je upravljalo navedenim četvorotočkašem dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ‘Ugrožavanje javnog saobraćaja’, a protiv vlasnika navedenog vozila izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ‘Izazivanje opšte opasnosti’“, naveli su iz PU Banjaluka.

Хеликоптер МУП-а Републике Српске

Društvo

Dijete hitno helikopterom prevezeno iz Banjaluke u Beograd

Podsjećamo, prema ranijim izjavama direktora gimnazije, učenice drugog razreda iznajmile su kvad tokom slobodnog vremena, bez znanja i odobrenja razrednog starješine. Tokom vožnje došlo je do nezgode, u kojoj je jedna učenica zadobila lakše, a druga teške povrede.

Za sada nije zvanično saopšteno šta je uzrokovalo nezgodu, da li je četvorotočkaš bio registrovan i da li su učenice koristile zaštitnu opremu. Takođe, nije potvrđeno da li je vlasnik vozila, protiv kojeg je najavljeno dostavljanje krivičnog izvještaja, ujedno i osoba koja je učenicama iznajmila kvad.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nesreća

kvad

Ekskurzija

Čelinac

Komentari (0)

Više iz rubrike

Потврђена оптужница против седам особа због пожара у Дому пензионера

Hronika

Potvrđena optužnica protiv sedam osoba zbog požara u Domu penzionera

3 h

0
Акција ”Хоризонт”: Сорајићима одређен притвор

Hronika

Akcija ”Horizont”: Sorajićima određen pritvor

3 h

0
Ухапшене у акцији Инсајдер 2 Јовицу Грујића и А.Т. полиција спроводи у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци

Hronika

Travar i Grujić optuženi za promet marihuanom u akciji ”Insajder 2”

3 h

0
Амир Кујовић, суђење, пресуда, саобраћајна незгода, Данијела и Дарио Хршум

Hronika

Osuđen u maju, a još nije u zatvoru: Zašto Amir Kujović nije na izdržavanju kazne?

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

07

Obrt: Trebinjac Rajko Bovan nije nestao u Beogradu, u pritvoru je

17

55

Tokom ljetne turističke sezone u Crnoj Gori izrečeno 7.92 miliona evra kazni

17

43

Otvorili kuminu kovertu pred svima: Ono što je mlada uradila ostavilo sve bez daha

17

42

Ponovo pronađena bomba ispred dopisništva RTV Herceg-Bosne

17

40

Na granici sa Crnom Gorom uhapšen državljanin BiH: Pronađeno 65 kilograma marihuane

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima