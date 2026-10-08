Detalji nesreće na ekskurziji u Čelincu: Učenici odstranjen bubreg, najavljeni krivični izvještaji

Učenica 15. beogradske gimnazije "Patrijarh Pavle", koja je teško povrijeđena tokom vožnje kvadom na ekskurziji u Republici Srpskoj, i dalje se nalazi na liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Njena drugarica otpuštena je iz bolnice, potvrđeno je za "BL portal" iz ove zdravstvene ustanove.

Iz UKC-a su naveli da su obje učenice primljene u Urgentni centar u nedjelju, 4. oktobra, nakon saobraćajne nezgode koja se dogodila u Čelincu.

Savjeti Kako provjeriti da li se ulje pokvarilo?

"Nakon dijagnostičke obrade i primijenjene terapijske procedure jedan pacijent je uz preporuke otpušten iz bolnice u ponedjeljak, 5. oktobra. Drugi pacijent je operativno zbrinut i trenutno se nalazi na liječenju u Klinici za urologiju i njegovo zdravstveno stanje je trenutno stabilno", rečeno je iz UKC-a Republike Srpske.

Podsjećamo, direktor beogradske gimnazije Jasmin Nikolovski ranije je za beogradske medije izjavio da je teže povrijeđenoj učenici tokom operacije odstranjen bubreg.

Iz UKC-a ovu informaciju nisu posebno potvrdili, ali su naveli da je pacijent operisan i da se nalazi na Klinici za urologiju.

Krivični izvještaji protiv vozačice i vlasnika kvada

U međuvremenu, "BL portal" je od Policijske uprave Banjaluka dobio i zvanične informacije o okolnostima nezgode i postupanju nadležnih organa.

Region Knežević: Za mene je general Mladić heroj, spreman sam da robijam zbog svojih uvjerenja

Kako su potvrdili iz policije, nezgoda se dogodila 4. oktobra oko 19 časova u Ulici Danka Mitrova u Čelincu, kada je četvorotočkaš sletio sa kolovoza.

U nezgodi su povrijeđene dvije maloljetne osobe, vozač i putnik, kojima je ljekarska pomoć ukazana u UKC Republike Srpske.

Posebno je značajno da će se krivični izvještaji dostaviti ne samo protiv maloljetne vozačice, već i protiv vlasnika četvorotočkaša.

Iz policije su potvrdili da su sve mjere i radnje preduzete pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

"Dežurni tužilac za maloljetnike i dežurni tužilac izjasnili su se da se protiv maloljetnog lica koje je upravljalo navedenim četvorotočkašem dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ‘Ugrožavanje javnog saobraćaja’, a protiv vlasnika navedenog vozila izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ‘Izazivanje opšte opasnosti’“, naveli su iz PU Banjaluka.

Društvo Dijete hitno helikopterom prevezeno iz Banjaluke u Beograd

Podsjećamo, prema ranijim izjavama direktora gimnazije, učenice drugog razreda iznajmile su kvad tokom slobodnog vremena, bez znanja i odobrenja razrednog starješine. Tokom vožnje došlo je do nezgode, u kojoj je jedna učenica zadobila lakše, a druga teške povrede.

Za sada nije zvanično saopšteno šta je uzrokovalo nezgodu, da li je četvorotočkaš bio registrovan i da li su učenice koristile zaštitnu opremu. Takođe, nije potvrđeno da li je vlasnik vozila, protiv kojeg je najavljeno dostavljanje krivičnog izvještaja, ujedno i osoba koja je učenicama iznajmila kvad.