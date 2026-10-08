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Prilikom prevrtanja ambulantnih kola povrijeđeno više osoba

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08.10.2026 16:38

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Više osoba je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas poslijepodne na području Opštine Livno.

Dežurni operativni MUP-a Kantona 10 za Kliks je rekao da se nesreća dogodila između Kupresa i Šuice kada je iz za sada nerazjašnjenih okolnosti došlo do prevrtanja ambulantnog vozila.

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Radi se o ambulantnom vozilu privatne zdravstvene ustanove koje je, kako je potvrđeno, u tom trenutku prevozilo pacijenta.

Povrijeđeni su prevezeni u Dom zdravlja Livno, a na mjestu događaja nalaze se službenici PU Livno koji rukovode uviđajem dok stepen povrijeđenih još uvijek nije poznat.

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Tagovi :

Livno

Saobraćajna nesreća

povrijeđeni

uviđaj

Ambulantna kola

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