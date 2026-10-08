Prilikom prevrtanja ambulantnih kola povrijeđeno više osoba

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Više osoba je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas poslijepodne na području Opštine Livno.
Dežurni operativni MUP-a Kantona 10 za Kliks je rekao da se nesreća dogodila između Kupresa i Šuice kada je iz za sada nerazjašnjenih okolnosti došlo do prevrtanja ambulantnog vozila.
Košarka
Užas pred utakmicu: Propao lift, pet košarkaša povrijeđeno
Radi se o ambulantnom vozilu privatne zdravstvene ustanove koje je, kako je potvrđeno, u tom trenutku prevozilo pacijenta.
Povrijeđeni su prevezeni u Dom zdravlja Livno, a na mjestu događaja nalaze se službenici PU Livno koji rukovode uviđajem dok stepen povrijeđenih još uvijek nije poznat.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
1 h0
Ekonomija
1 h0
Srbija
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Najnovije
Najčitanije
18
07
17
55
17
43
17
42
17
40
Trenutno na programu