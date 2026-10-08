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Travar i Grujić optuženi za promet marihuanom u akciji ”Insajder 2”

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08.10.2026 14:54

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Ухапшене у акцији Инсајдер 2 Јовицу Грујића и А.Т. полиција спроводи у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci podiglo je optužnicu protiv Aleksandra Travara (35) i Jovice Grujića (34) iz tog grada zbog neovlaštenog prometa marihuanom.

Obojica su uhapšeni u policijskoj akciji ”Insajder 2” koja je 15. aprila sprovedena u Banjaluci. Prema optužnici Travar je prodavao, kupovao i držao radi prodaje marihuanu.

”Optuženi je držao 935 grama marihuane, koja je u streč foliji bila upakovana u plastičnom bijelom buretu koje je 15. aprila pronađenom prilikom pretresa terena u blizini kuće koju je koristio. U kuhinji je držao oko šest grama marihuane, a 26. marta je prodao 50 grama za iznos od 350 KM”, navodi se u optužnici.

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Grujiću se na teret stavlja da je ispod volana automobila ”ševrolet aveo” držao 10 grama marihuane koju je policija prilikom pretresa pronašla i oduzela.

Inače, Grujić je dobro poznat istražnim organima. Prošle godine je osuđen na četiri godine zatvora zbog neovlaštenog prometa droge. Radilo se o akciji ”Insajder” u kojoj je otkriveno i oduzeto 27 kilograma marihuane.

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Osuđen je i 2017. godine na dvije i po godine zatvora kao član kriminalne grupe koja je izvršila više krađa i razbojništava u Bijeljini i Banjaluci.

Pod istragom je i za pomaganje u ubistvu Dejana Kostića Dele ispred restorana ”Stara Ada” u Banjaluci.

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Jovica Grujić

Akcija "Insajder"

trgovina drogom

Optužnica

OJT Banjaluka

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