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Kamiondžija iz BiH udario u ulaz u tunel

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08.10.2026 07:48

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Камионџија из БиХ ударио у улаз у тунел
Foto: Kalvarienberg Vatrogasno društvo

Vozač kamiona iz Bosne i Hercegovine u utorak uveče doživio je saobraćajnu nezgodu na auto-putu A2 kod Klagenfurta u Austriji, kada je udario u ulaz u tunel.

U nezgodi su teško oštećeni tegljač i poluprikolica, a dio tereta rasuo se po kolovozu. Osim toga, došlo je do isticanja goriva, zbog čega su nadležne službe do kasno u noć radile na čišćenju kolovoza i uklanjanju vozila.

Vozač iz BiH izgubio kontrolu nad kamionom

Tridesetdvogodišnji državljanin BiH je 6. oktobra upravljao kamionom na auto-putu A2, u smjeru Italije.

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Prema navodima policije, nešto poslije 17.15 časova, iz za sada nepoznatih razloga, izgubio je kontrolu nad vozilom neposredno prije tunela Tretnig.

Kamion je desnom stranom udario u ulaz u tunel, nakon čega se zaustavio u njegovoj unutrašnjosti.

Po kolovozu se rasulo 10 velikih vreća tereta

U nezgodi su teško oštećeni i tegljač i poluprikolica.

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Policija je saopštila da je sa kamiona ispalo 10 od ukupno 20 velikih vreća plastičnog granulata, koji se rasuo duž 259 metara kolovoza.

Pored toga, oštećen je rezervoar za dizel gorivo, zbog čega se na put izlilo između 250 i 300 litara goriva.

(Fokus)

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Tagovi :

Kamion

Tunel

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