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Alarm za prirodu: Divlje životinje nestaju alarmantnom brzinom

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08.10.2026 08:42

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Foto: Pexels/ Claudia CDK

Populacija gotovo 6.000 vrsta divljih životinja smanjila se u prosjeku za 73 odsto od 1970. do 2022. godine, navodi se u najnovijem izvještaju Svjetskog fonda za prirodu.

Indeks života na planeti, koji sastavljaju Zoološko društvo Londona i Svjetski fond za prirodu, prikazuje ukupno 35.803 populacija iz 5.790 različitih vrsta sisara, ptica, gmizavaca, vodozemaca i riba tokom perioda od 52 godine.

U izvještaju se procjenjuje da je ukupna populacija opadala u prosjeku za oko 2,5 odsto godišnje tokom tog perioda.

"Globalne populacije nastavljaju da opadaju, a još nema dokaza o globalnom oporavku", izjavio je Endru Teri, glavni službenik za zaštitu prirode u Zoološkom društvu Londona.

Svjetski fond za prirodu navodi da oporavak divljih životinja može da se dogodi "izuzetno brzo" ako se odmah preduzmu mjere, ali je upozorio da bi bilo pogrešno misliti da će samo konzervacija omogućiti globalni oporavak prirode.

Potrebne su velike promjene u energetskom, prehrambenom i finansijskom sistemu, saopštila je organizacija za zaštitu prirode.

Svjetski fond za prirodu je napomenuo da u energetici postoje pozitivni koraci.

Gubitak i degradacija staništa su najčešća registrovana prijetnja, ali populacije divljih životinja ugrožene su i prekomjernom eksploatacijom, klimatskim promjenama, zagađenjem, invazivnim vrstama i bolestima, navodi se u izvještaju, prenosi Srna

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Divlje životinje

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populacija

priroda i životinje

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