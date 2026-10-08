Danas i do 30 stepeni, ali u ove krajeve stiže kiša

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti umjereno oblačno, ponegdje sa kišom i temperaturom vazduha do 30 stepeni Celzijusovih.

Na jugu i zapadu će biti oblačno uz povremenu kišu, na jugu će ponegdje biti i jačih pljuskova, dok će na sjeveru i istoku biti uglavnom suvo i toplo uz sunčane periode i promjenljivu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče i naredne noći padavine će jačati na zapadu i do narednog jutra će se širiti ka istoku.

Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 18 do 30 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz RHMZ-a.