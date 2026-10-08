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Danas i do 30 stepeni, ali u ove krajeve stiže kiša

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08.10.2026 08:06

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Данас и до 30 степени, али у ове крајеве стиже киша
Foto: accuweather.com

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti umjereno oblačno, ponegdje sa kišom i temperaturom vazduha do 30 stepeni Celzijusovih.

Na jugu i zapadu će biti oblačno uz povremenu kišu, na jugu će ponegdje biti i jačih pljuskova, dok će na sjeveru i istoku biti uglavnom suvo i toplo uz sunčane periode i promjenljivu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče i naredne noći padavine će jačati na zapadu i do narednog jutra će se širiti ka istoku.

Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 18 do 30 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz RHMZ-a.

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