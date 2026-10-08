Danas i do 30 stepeni, ali u ove krajeve stiže kiša

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti umjereno oblačno, ponegdje sa kišom i temperaturom vazduha do 30 stepeni Celzijusovih.
Na jugu i zapadu će biti oblačno uz povremenu kišu, na jugu će ponegdje biti i jačih pljuskova, dok će na sjeveru i istoku biti uglavnom suvo i toplo uz sunčane periode i promjenljivu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Uveče i naredne noći padavine će jačati na zapadu i do narednog jutra će se širiti ka istoku.
Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Najviša temperatura vazduha biće od 18 do 30 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz RHMZ-a.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
3 h0
Društvo
3 h0
Društvo
12 h0
Društvo
16 h0
Najnovije
Najčitanije
11
27
11
23
11
21
11
19
11
11
Trenutno na programu