Rubrika za najljepše vijesti: Srpska bogatija za 25 beba!

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba, 11 djevojčica i 14 dječaka.
Najviše beba rođeno je u Doboju - 10, u Banjaluci osam, tri u Bijeljini, a po dvije u Trebinju i Gradišci, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.
Pet djevojčica i pet dječaka rođeno je u Doboju, tri djevojčice i pet dječaka u Banjaluci, tri djevojčice u Bijeljini, a po dva dječaka u Trebinju i Gradišci.
U porodilištima u Prijedoru, Zvorniku, Istočnom Sarajevu, Foči i Nevesinju.
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