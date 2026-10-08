Rubrika za najljepše vijesti: Srpska bogatija za 25 beba!

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba, 11 djevojčica i 14 dječaka.

Najviše beba rođeno je u Doboju - 10, u Banjaluci osam, tri u Bijeljini, a po dvije u Trebinju i Gradišci, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.

Pet djevojčica i pet dječaka rođeno je u Doboju, tri djevojčice i pet dječaka u Banjaluci, tri djevojčice u Bijeljini, a po dva dječaka u Trebinju i Gradišci.

U porodilištima u Prijedoru, Zvorniku, Istočnom Sarajevu, Foči i Nevesinju.