Nestao Trebinjac Rajko Bovan, porodica traži pomoć

Autor:ATV redakcija
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Rajko Bovan (32), Trebinjac koji živi u Beogradu, nestao je, a porodica i prijatelji od ponedjeljka nemaju nikakav kontakt s njim.
Njegov nestanak prijavljen je Policijskoj upravi za grad Beograd.
Bovan je rođen 1994. godine u Trebinju, a riječ je o sportskom radniku, džudo treneru i humanisti.
Godinama je vezan za džudo. Bio je član Džudo kluba "Leotar" iz Trebinja, nastupao na takmičenjima i osvajao medalje, a 2015. godine položio je za majstorski pojas I DAN.
Porodica i prijatelji od ponedjeljka nemaju kontakt s njim, a sve koji imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći da Rajko bude pronađen pozvali su da je što prije proslijede policiji ili njegovoj porodici.
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