Logo

Nestao Trebinjac Rajko Bovan, porodica traži pomoć

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
07.10.2026 18:50

Komentari:

0
Рајко Бован
Foto: Facebook

Rajko Bovan (32), Trebinjac koji živi u Beogradu, nestao je, a porodica i prijatelji od poned‌jeljka nemaju nikakav kontakt s njim.

Njegov nestanak prijavljen je Policijskoj upravi za grad Beograd.

Bovan je rođen 1994. godine u Trebinju, a riječ je o sportskom radniku, džudo treneru i humanisti.

Godinama je vezan za džudo. Bio je član Džudo kluba "Leotar" iz Trebinja, nastupao na takmičenjima i osvajao medalje, a 2015. godine položio je za majstorski pojas I DAN.

Porodica i prijatelji od poned‌jeljka nemaju kontakt s njim, a sve koji imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći da Rajko bude pronađen pozvali su da je što prije proslijede policiji ili njegovoj porodici.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nestanak

Nestao Rajko Bovan

Beograd

Komentari (0)

Više iz rubrike

Фонд здравственог осигурања Републике Српске

Društvo

FZO finansira liječenje izvan Srpske: Važno je znati put ostvarivanja prava

1 h

0
Сунце

Društvo

Vraća se temperatura od 30 stepeni, ali stižu i pljuskovi

3 h

0
Мапа БиХ вријеме

Društvo

Stiže promjena vremena: Evo šta nas očekuje sutra

5 h

0
М:тел сигуран НЕТ

Društvo

M:tel predstavlja Mjesec Sigurnog NET-a: Aktivirajte Siguran NET bez naknade i surfujte sigurno

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

49

Vanredne kontrole na beogradskom aerodromu

19

46

Nova tragedija u BiH: Muškarac preminuo, žena se bori za život

19

43

Struka upozorava: Očekujemo još veću blokadu saobraćaja u Banjaluci

19

34

Podrška studentima u Srpskoj: "Naši generali nisu zločinci"

19

26

Sahranjena uz najviše počasti: Posljednji ispraćaj Biljane Plavšić

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima