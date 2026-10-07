Nestao Trebinjac Rajko Bovan, porodica traži pomoć

Rajko Bovan (32), Trebinjac koji živi u Beogradu, nestao je, a porodica i prijatelji od poned‌jeljka nemaju nikakav kontakt s njim.

Njegov nestanak prijavljen je Policijskoj upravi za grad Beograd.

Bovan je rođen 1994. godine u Trebinju, a riječ je o sportskom radniku, džudo treneru i humanisti.

Godinama je vezan za džudo. Bio je član Džudo kluba "Leotar" iz Trebinja, nastupao na takmičenjima i osvajao medalje, a 2015. godine položio je za majstorski pojas I DAN.

Porodica i prijatelji od poned‌jeljka nemaju kontakt s njim, a sve koji imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći da Rajko bude pronađen pozvali su da je što prije proslijede policiji ili njegovoj porodici.