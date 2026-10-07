Logo

M:tel predstavlja Mjesec Sigurnog NET-a: Aktivirajte Siguran NET bez naknade i surfujte sigurno

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
07.10.2026 14:08

Komentari:

0
М:тел сигуран НЕТ
Foto: Ustupljena fotografija

Kompanija M:tel danas je na Trgu Krajine u Banjaluci obilježila početak kampanje Mjesec Sigurnog NET-a, posvećene podizanju svijesti o bezbjednijem korišćenju interneta i zaštiti korisnika od sveprisutnijih digitalnih prijetnji.

U centru pažnje našla se velika kocka predstavljena kao poklon, sa QR kodom koji poziva prolaznike da ga skeniraju. Međutim, iza naizgled primamljivog poklona krije se upozorenje na neke od najčešćih opasnosti na internetu - lažne poruke koje korisnike privlače obećanjem vrijednih nagrada ili različitim upozorenjima, a zatim od njih traže lične podatke ili druge informacije koje ne bi smjeli dijeliti.

М:тел сигуран НЕТ
M:tel siguran NET
Ustupljena fotografija

„Internet nam je donio ogroman broj mogućnosti sa kojima dolaze i određeni rizici. Koliko takvih prijetnji ima u našem svakodnevnom digitalnom okruženju najbolje pokazuju podaci m:tel usluge Siguran NET. Samo u posljednjih 30 dana, Siguran NET je spriječio oko 20 miliona potencijalno opasnih aktivnosti“, rekao je Stefan Ličina, šef Službe za odnose s javnošću kompanije m:tel i podsjetio da m:tel kontinuirano radi na podizanju svijesti o bezbjednosti u digitalnom okruženju - kroz različite kampanje, aktivnosti posvećene bezbjednosti djece na internetu, edukaciju korisnika, ali i svakodnevno informisanje javnosti o prijetnjama koje nam donosi digitalni svijet.

М:тел сигуран НЕТ Стефан Личина
M:tel siguran NET Stefan Ličina
Ustupljena fotografija

„Tokom oktobra, ovaj fokus dodatno pojačavamo, kako bismo što većem broju korisnika skrenuli pažnju na rizike i pokazali kako da internet koriste sigurnije, posebno kada je riječ o našim najmlađima”, istakao je Ličina.

М:тел сигуран НЕТ
M:tel siguran NET
Ustupljena fotografija

U okviru kampanje Mjesec Sigurnog NET-a, m:tel korisnicima omogućava da aktiviraju uslugu Siguran NET bez naknade i koriste je dva mjeseca potpuno besplatno.

Usluga je namijenjena korisnicima m:tel mobilne telefonije i kućnog interneta, a osmišljena je kao dodatni sloj zaštite od različitih opasnosti na internetu, uključujući pokušaje pristupa zlonamjernim i fišing stranicama.

М:тел сигуран НЕТ
M:tel siguran NET
Ustupljena fotografija

Aktivacija je jednostavna i dostupna putem aplikacija m:GO i Moj m:tel, SMS porukom ili putem servisa Moj meni. Korisnici uslugu mogu aktivirati i dolaskom u m:tel prodajno mjesto, kao i pozivom Kontakt centru na broj 0800 50 000.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

m:tel

siguran net

Trg Krajine

Banja Luka

društvene mreže

Digitalizacija usluga

Komentari (0)

Više iz rubrike

Нови судски документи везани за покушај изручења Андрјуа Тејта из САД у Уједињено Краљевство отворили су низ посебно мучних оптужби. Британске власти, према тим поднесцима, тврде да су на његовим уређајима пронашле екстремну порнографију, укључујући снимке са животињама, као и садржај који се односи на малољетнике.

Društvo

Endru Tejt pod istragom zbog pornografskih snimaka sa životinjama! Konj, jegulja...

1 h

0
Свадбена весеља често прате различити обичаји, а један од њих је и симболично мазање младенаца тортом по лицу. Ипак, овај младожења очигледно је заборавио на ријеч „симболично“.

Društvo

Snimak sa svadbe zapalio mreže: Mladoženja pretjerao sa tortom, mlada mu odmah uzvratila

3 h

0
Особа пуни свој аутомобил горивом док су цијене горива на бензинској пумпи истакнуте иза ње, сриједа, 4. март 2026. године, у Балтимору.

Društvo

Hoće li cijene goriva u Srpskoj uskoro da padnu?

4 h

0
Прољетна сјетва

Društvo

Ne žurite, nedostaje još 50 litara kiše

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

38

Košarac: Najveći izborni gubitnik je Konaković

15

37

Hitna sjednica Unije studenata i Studentskog parlamenta UIS zbog transparenata

15

37

Bitno: Formiranje vlasti na nivou BiH

15

29

Amidžić: Stečeni uslovi za otvaranje dva granična prelaza u Gradišci i novog na Rači

15

24

Ovi horoskopski znaci se najteže podnose: Njihove razlike često prerastu u sukob

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima