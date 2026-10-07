M:tel predstavlja Mjesec Sigurnog NET-a: Aktivirajte Siguran NET bez naknade i surfujte sigurno

Kompanija M:tel danas je na Trgu Krajine u Banjaluci obilježila početak kampanje Mjesec Sigurnog NET-a, posvećene podizanju svijesti o bezbjednijem korišćenju interneta i zaštiti korisnika od sveprisutnijih digitalnih prijetnji.

U centru pažnje našla se velika kocka predstavljena kao poklon, sa QR kodom koji poziva prolaznike da ga skeniraju. Međutim, iza naizgled primamljivog poklona krije se upozorenje na neke od najčešćih opasnosti na internetu - lažne poruke koje korisnike privlače obećanjem vrijednih nagrada ili različitim upozorenjima, a zatim od njih traže lične podatke ili druge informacije koje ne bi smjeli dijeliti.

M:tel siguran NET Ustupljena fotografija

„Internet nam je donio ogroman broj mogućnosti sa kojima dolaze i određeni rizici. Koliko takvih prijetnji ima u našem svakodnevnom digitalnom okruženju najbolje pokazuju podaci m:tel usluge Siguran NET. Samo u posljednjih 30 dana, Siguran NET je spriječio oko 20 miliona potencijalno opasnih aktivnosti“, rekao je Stefan Ličina, šef Službe za odnose s javnošću kompanije m:tel i podsjetio da m:tel kontinuirano radi na podizanju svijesti o bezbjednosti u digitalnom okruženju - kroz različite kampanje, aktivnosti posvećene bezbjednosti djece na internetu, edukaciju korisnika, ali i svakodnevno informisanje javnosti o prijetnjama koje nam donosi digitalni svijet.

M:tel siguran NET Stefan Ličina Ustupljena fotografija

„Tokom oktobra, ovaj fokus dodatno pojačavamo, kako bismo što većem broju korisnika skrenuli pažnju na rizike i pokazali kako da internet koriste sigurnije, posebno kada je riječ o našim najmlađima”, istakao je Ličina.

M:tel siguran NET Ustupljena fotografija

U okviru kampanje Mjesec Sigurnog NET-a, m:tel korisnicima omogućava da aktiviraju uslugu Siguran NET bez naknade i koriste je dva mjeseca potpuno besplatno.

Usluga je namijenjena korisnicima m:tel mobilne telefonije i kućnog interneta, a osmišljena je kao dodatni sloj zaštite od različitih opasnosti na internetu, uključujući pokušaje pristupa zlonamjernim i fišing stranicama.

M:tel siguran NET Ustupljena fotografija

Aktivacija je jednostavna i dostupna putem aplikacija m:GO i Moj m:tel, SMS porukom ili putem servisa Moj meni. Korisnici uslugu mogu aktivirati i dolaskom u m:tel prodajno mjesto, kao i pozivom Kontakt centru na broj 0800 50 000.