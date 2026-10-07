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Hoće li cijene goriva u Srpskoj uskoro da padnu?

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07.10.2026 10:47

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Особа пуни свој аутомобил горивом док су цијене горива на бензинској пумпи истакнуте иза ње, сриједа, 4. март 2026. године, у Балтимору.
Foto: Tanjug/AP/Stephanie Scarbrough

Predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Srpske Đorđe Savić izrazio je nadu da će doći do sniženja cijena goriva.

"Cijene će zavisiti od dešavanja na svjetskom tržištu i geopolitike" rekao je Savić za Srnu i dodao da se u ovom trenutku ne može pričati o cijenama goriva preko četiri KM po litru.

On je naveo da su cijene dizela u Republici Srpskoj trenutno su nešto niže u odnosu na kraj septembra.

Savić je rekao da se cijene evrodizela u Banjaluci kreću od 3,71 KM do 3,81 KM po litri.

"Cijena benzina je od 3,29 KM do 3,45 KM, prema informacijama koje ja imam. Cijene dizela su trenutno niže za pet do 10 feninfa po litru u odnosu na cijene koje smo imali krajem septembra", naglasio je Savić.

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Tagovi :

gorivo

Dizel cijena

cijena

Republika Srpska

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