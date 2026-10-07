Najljepše vijesti ovog jutra: Srpska bogatija za 26 beba

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, sedam djevojčica i 19 dječaka.
U Banjaluci je rođeno devet beba, u Bijeljini pet, Istočnom Sarajevu četiri, Gradišci tri, u Zvorniku i Foči po dvije, a u Trebinju jedna beba, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.
Tri djevojčice i šest dječaka rođeno je u Banjaluci, djevojčica i četiri dječaka u Bijeljini, dvije djevojčice i dva dječaka u Istočnom Sarajevu, djevojčica i dva dječaka u Gradišci, po dva dječaka u Zvorniku i Foči, te jedan dječak u Trebinju.
Novorođenih nije bilo u porodilištima u Prijedoru i Nevesinju.
U porodilištu u Doboju nisu bili dostupni za informacije.
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