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Najljepše vijesti ovog jutra: Srpska bogatija za 26 beba

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07.10.2026 08:11

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Беба рођене бебе породилиште
Foto: Pexels/ Helena Lopes

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, sedam djevojčica i 19 dječaka.

U Banjaluci je rođeno devet beba, u Bijeljini pet, Istočnom Sarajevu četiri, Gradišci tri, u Zvorniku i Foči po dvije, a u Trebinju jedna beba, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.

Tri djevojčice i šest dječaka rođeno je u Banjaluci, djevojčica i četiri dječaka u Bijeljini, dvije djevojčice i dva dječaka u Istočnom Sarajevu, djevojčica i dva dječaka u Gradišci, po dva dječaka u Zvorniku i Foči, te jedan dječak u Trebinju.

Novorođenih nije bilo u porodilištima u Prijedoru i Nevesinju.

U porodilištu u Doboju nisu bili dostupni za informacije.

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rođene bebe

Porodilišta

Republika Srpska

majka

Porodilja

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