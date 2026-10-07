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Smrtonosni virus stigao u BiH: Potvrđeni slučajevi kod Šamca i Orašja

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07.10.2026 08:02

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Смртоносни вирус стигао у БиХ: Потврђени случајеви код Шамца и Орашја
Foto: Unsplash

Na području Bosne i Hercegovine potvrđeno je prisustvo virusa miksome kod evropskog zeca (Lepus europaeus), saopštio je Lovački savez Republike Srpske.

Virus je potvrđen nakon obdukcije šest uginulih zečeva koji su dostavljeni sa područja Orašja i opštine Šamac.

Miksomatoza je teško i najčešće smrtonosno virusno oboljenje zečeva. Bolest se prvenstveno može širiti putem komaraca, buva, vaši, mušica i krpelja, ali i direktnim kontaktom, kao i preko kontaminirane opreme, obuće i vozila.

Važno je naglasiti da miksomatoza nije zoonoza i ne prenosi se na ljude.

Koji su simptomi miksomatoze kod zečeva?

Virus može dugo da preživi u isušenim krastama, sekretima i leševima, naročito pri niskim temperaturama.

Korisnicima lovišta preporučeno je da svaki nalaz uginulog ili bolesnog zeca odmah prijave nadležnom veterinaru, veterinarskom inspektoru i lovačkom udruženju, kao i da evidentiraju uginuća i promjene u brojnosti populacije zečeva.

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Posebnu pažnju potrebno je obratiti na karakteristične znakove bolesti, među kojima su otok očnih kapaka i glave, gnojni iscjedak iz očiju, čvorići na ušima i polnim organima, apatija i slabost.

Lovcima izdate preporuke

Lovci su pozvani da uginule zečeve ne ostavljaju u lovištu i da njima rukuju isključivo uz upotrebu zaštitnih rukavica.

Prije i poslije lova posebnu pažnju potrebno je posvetiti čišćenju i dezinfekciji obuće, opreme i vozila.

Takođe, ne preporučuje se premještanje zečeva iz područja zahvaćenih bolešću, kao ni unošenje zečeva iz područja u kojima je miksomatoza prisutna.

## Moguća privremena obustava lova na zečeve

U lovištima u kojima je bolest potvrđena ili su zabilježena masovna uginuća preporučuje se razmatranje smanjenja ili privremene obustave lova na zeca do procjene stanja populacije.

Lovački savez Republike Srpske pozvao je korisnike lovišta, lovočuvare i lovce na pojačan oprez i blagovremeno prijavljivanje svih sumnjivih nalaza kako bi se omogućilo praćenje stanja populacije i pravovremeno preduzimanje odgovarajućih mjera.

(Agroklub)

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