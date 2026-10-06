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Šljiva rodila bolje nego lani: Rakije će biti, a evo koliko će koštati litar

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06.10.2026 21:39

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Шљива родила боље него лани: Ракије ће бити, а ево колико ће коштати литар
Foto: Tanjug

Kod svih voćnih kultura u ovoj godini se očekuje povećanje proizvodnje, a uskoro bi trebalo da krene i pečenje rakije.

Najveće povećanje očekuje se kod šljive, čija bi proizvodnja mogla biti na nivou od 77,2 hiljade tona, što je za 223% više u odnosu na ostvarenu proizvodnju u 2025. godini.

"Kod jabuke se očekuje povećanje proizvodnje od 78,2 odsto a kod kruške od 60,5 odsto", ističu iz Republičkog zavoda za statistiku.

I voćari potvrđuju da su šljive ove godine u Srpskoj rodile više nego dobro.

Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Srpske, ističe da su šljive u Srpskoj najmanje duplo više rodile, nego lani.

Naglašava da se voćari, s druge strane, i ne mogu baš pohvaliti kvalitetom roda, posebno kasnih sorti šljive.

"Te šljive su, zbog suše i žege, ranije dozrele, što je umanjilo njihov kvalitet. A voće lošijeg kvaliteta uglavnom ide u industriju", kaže za Srpskainfo Dojčinović.

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Naglašava da će dobar dio roda šljive završiti u kazanima za pečenje rakije.

"Rakije će biti. Pečenje, uglavnom, kreće krajem oktobra, kad domaćini odrade sve ostale poslove", objašnjava Dojčinović i dodaje da ljudi znaju da naprave i po nekoliko hiljada litara.

"Ove godine, domaćinstva će, sasvim sigurno, napraviti više rakije, upravo zbog dobrog roda. Oni, uglavnom tu rakiju prodaju, a cijena litra se kreće između 12 i 20 KM. Za svoje potrebe, ljudi najčešće naprave 200-300 litara, od čega nešto i podjele, a nešto, ako im zafali para, prodaju", poručuje Dojčinović.

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Tagovi :

rakija

Cijene

Šljiva

Republika Srpska

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