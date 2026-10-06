Kada možemo očekivati pad cijena dizela?

Cijene dizela mogle bi da ostanu povišene do 2027. godine, jer ograničeni kapaciteti rafinerija teško mogu da odgovore na obnovu potražnje i iscrpljenih zaliha, ocijenila je američka investiciona banka Goldman Saks.

Razlika između cijene prerađenih naftnih derivata i cijene sirove nafte na globalnom nivou, za dizel i avionsko gorivo mogla bi naredne godine u proseku da bude iznad 40 dolara po barelu (oko 34,5 evra), što je više nego dvostruko u odnosu na uobičajen nivo od oko 20 dolara (17,3 evra), prenio je Si-en-bi-si.

Kopredsjednik odeljenja Goldman Saksa za istraživanje prirodnih resursa u Azijsko-pacifičkom regionu Nikil Bhandari, rekao je da će visoke cijene dizela biti potrebne kako bi bila ograničena potražnja i spriječilo da njen oporavak dodatno optereti rafinerije, prenosi Tanjug.