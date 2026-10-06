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Evro pao na najniži nivo u posljednjih 19 mjeseci

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06.10.2026 10:31

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Евро пао на најнижи ниво у посљедњих 19 мјесеци
Foto: Envato/AtlasComposer

Evro je u ponedjeljak pao na najniži nivo prema američkom dolaru od marta 2025. godine, pod pritiskom zabrinutosti zbog stanja javnih finansija u Evropi i političke neizvjesnosti, koji su uticali na raspoloženje investitora.

Jedinstvena evropska valuta oslabila je jutros za 0,6 odsto, na 1,1164 dolara.

Pritisak na evro uslijedio je nakon velikih oscilacija francuskih državnih obveznica u petak. Razlika između troškova zaduživanja Francuske i Njemačke na desetogodišnjem nivou porasla je na čak 159 baznih poena, da bi se do zatvaranja tržišta smanjila na oko 141 bazni poen.

Евро паре новац

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Mijenjaju se novčanice evra

Prinos na desetogodišnje francuske obveznice nakratko se približio nivou od pet odsto, što odražava povećanu naknadu koju investitori traže za držanje francuskog duga.

Zabrinutost zbog fiskalnih izgleda Francuske, kao i politička neizvjesnost uoči predsjedničkih izbora 2027. godine, podstakli su strahovanja da bi se pritisci mogli proširiti i na druge visoko zadužene ekonomije evrozone.

Dodatni pritisak na evro izvršio je jači dolar. Američka valuta ojačala je uprkos podacima o zaposlenosti u SAD koji su bili slabiji od očekivanih, kao i smanjenim očekivanjima da će Federalne rezerve ovog mjeseca povećati kamatne stope.

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