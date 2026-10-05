Logo

Od ponoći benzin i dizel jeftiniji, za dva odnosno četiri centi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.10.2026 13:20

Komentari:

0
Бензинска станица, бензинска пумпа или само пумпа, је објекат који служи за сипање горива за моторна возила.
Foto: ATV

U Hrvatskoj od ponoći pojeftinjuju benzin i dizel za dva centa, dok će plavi dizel biti jeftiniji za četiri centa po litri.

Litar benzina će se prodavati po 1,74 evra po litri, a dizela 1,84 evra. Plavi dizel stajaće 1,38 evra po litri.

Istovremeno će poskupjeti tečni gas za spremnike za tri centa, na 1,55 evra po kilogramu, dok će cijena UNP-a za boce porasti takođe za tri centa, na 2,13 evra po kilogramu.

Nove cijene je saopštila Vlada i važiće u narednih sedam dana, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

Cijene

benzin

Dizel cijena

Komentari (0)

Pročitajte više

Минић се захвалио Орбану: Памтимо Вашу пријатељски пружену руку и у тешким временима

Republika Srpska

Minić se zahvalio Orbanu: Pamtimo Vašu prijateljski pruženu ruku i u teškim vremenima

1 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik zahvalio Saru na čestitkama: Naša pobjeda je mandat da produbimo prijateljstvo Srpske i Izraela

1 h

0
Три знака хороскопа до краја октобра остварују животне планове

Zanimljivosti

Tri znaka horoskopa do kraja oktobra ostvaruju životne planove

1 h

0
Руководство Републике Српске јутрос је у Цркви Свете Тројице запалило свијеће као благодарност Богу за све и за српски православни народ и Републику Српску.

Republika Srpska

Cvijanović: Nastavljamo dalje sa vjerom i zahvalnošću prema Bogu i našem narodu

1 h

0

Više iz rubrike

Руке старице

Ekonomija

Njemačka reže finansije: Unosna opcija za penzije ide u istoriju

1 h

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Ekonomija

Stiže novi način plaćanja: Trgovci neće smjeti da ga odbiju od 2029.

4 h

0
Скупљи материјал и радна снага дижу цијене станова

Ekonomija

Skuplji materijal i radna snaga dižu cijene stanova

5 h

0
Целекс

Ekonomija

"SHP Celex" ulaže 15 miliona eura

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

25

Minić: Biću predsjednik svih građana Srpske, bez obzira na političke razlike, vjeru i naciju

14

21

Nestala vlasnica poznatog kluba u Beču: Petri (39) se od subote gubi svaki trag

14

17

Opijelo Biljani Plavšić u Beogradu

14

10

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra

14

07

Peskov: Razmatramo energetsku saradnju sa Vašingtonom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima