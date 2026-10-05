Od ponoći benzin i dizel jeftiniji, za dva odnosno četiri centi

U Hrvatskoj od ponoći pojeftinjuju benzin i dizel za dva centa, dok će plavi dizel biti jeftiniji za četiri centa po litri.

Litar benzina će se prodavati po 1,74 evra po litri, a dizela 1,84 evra. Plavi dizel stajaće 1,38 evra po litri.

Istovremeno će poskupjeti tečni gas za spremnike za tri centa, na 1,55 evra po kilogramu, dok će cijena UNP-a za boce porasti takođe za tri centa, na 2,13 evra po kilogramu.

Nove cijene je saopštila Vlada i važiće u narednih sedam dana, prenosi Tanjug.