Od ponoći benzin i dizel jeftiniji, za dva odnosno četiri centi

Autor:ATV redakcija
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U Hrvatskoj od ponoći pojeftinjuju benzin i dizel za dva centa, dok će plavi dizel biti jeftiniji za četiri centa po litri.
Litar benzina će se prodavati po 1,74 evra po litri, a dizela 1,84 evra. Plavi dizel stajaće 1,38 evra po litri.
Istovremeno će poskupjeti tečni gas za spremnike za tri centa, na 1,55 evra po kilogramu, dok će cijena UNP-a za boce porasti takođe za tri centa, na 2,13 evra po kilogramu.
Nove cijene je saopštila Vlada i važiće u narednih sedam dana, prenosi Tanjug.
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