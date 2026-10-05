Logo

Njemačka reže finansije: Unosna opcija za penzije ide u istoriju

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.10.2026 12:45

Komentari:

0
Руке старице
Foto: Büşranur Aydın / Pexels

Svako ko u Njemačkoj ima 35 godina uplata u penzijski sistem smatra se dugotrajno osiguranim licem i pod određenim uslovima može ranije otići u penziju.

Kada pak osoba u Njemačkoj navrši zakonsku starosnu granicu za penziju i prima punu starosnu penziju, automatski postaje oslobođena plaćanja doprinosa.

To je značilo da fond za njegu za nju više nije uplaćivao doprinose, čak i ako kod kuće svakodnevno brine o bolesnom supružniku ili roditelju.

Međutim, penzioneri su koristili zakonski manevar uveden reformom fleksibilnog penzionisanja iz 2017. godine, tako što bi podnijeli zahtjev za prelazak u djelimičnu penziju i odrekli se svega 0,01 odsto punog iznosa (zadržavajući 99,99 odsto penzije).

Time su pravno ponovo postajali obveznici penzijskog osiguranja. Zahvaljujući tome, fond za njegu nastavljao je da uplaćuje doprinose na njihov račun, čime su prikupljali nove penzijske bodove.

U zavisnosti od stepena njege, samo jedna godina pružanja kućne njege donosila je trajno povećanje mjesečne penzije u rasponu od 7,04 do 37,27 evra mjesečno.

Народна скупштина посланици

Republika Srpska

Evo kojih 10 je osvojilo najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske

„Iako se zvanično ne bilježi tačan razlog prelaska u djelimičnu penziju nakon navršene redovne starosne granice, u ovoj grupi pretpostavlja se vrlo visok udio osoba koje njeguju bližnje. Odabrani udio penzije po pravilu iznosi najmanje 99 odsto“, potvrdila je stručnjakinja Gundula Zenevald.

Rasterećenje sistema

Njemačka vlada sada želi da trajno zatvori ovaj mehanizam kako bi finansijski rasteretila sistem socijalnog osiguranja za njegu. U nacrtu novog Zakona o reorganizaciji sistema njege, koji potpisuje ministar zdravlja Karsten Lineman (CDU), a koji je kabinet već usvojio, ovaj model je označen kao „nenanamjerna zakonska mogućnost oblikovanja uplata doprinosa“.

Prema novim pravilima, od 1. januara 2027. godine pravo na prikupljanje dodatnih penzijskih bodova kroz pružanje njege imaće isključivo oni penzioneri koji još uvijek nisu dostigli svoju ličnu redovnu zakonsku starosnu granicu za penzionisanje. Za sve ostale koji su već u punom penzijskom dobu, ova unosna opcija nepovratno odlazi u istoriju, prenosi Feniks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Njemačka

Penzioneri

penzije

ekonomija

Komentari (0)

Pročitajte više

Од 10 политичара који су освојили највише гласова у трци за мандат у Народној скупштини Републике Српске, чак њих девет долази из СНСД-а, а само један из Покрета "Сигурна Српска".

Republika Srpska

Evo kojih 10 je osvojilo najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske

1 h

0
Земљотрес погодио БиХ

BiH

Zemljotres pogodio BiH

1 h

0
Минић освојио 273.579 гласова са обрађених 93,56 одсто биралишта

Republika Srpska

Minić osvojio 273.579 glasova sa obrađenih 93,56 odsto birališta

1 h

0
Издата упозорења за више од 35 милиона људи у САД

Svijet

Izdata upozorenja za više od 35 miliona ljudi u SAD

2 h

0

Više iz rubrike

Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Ekonomija

Stiže novi način plaćanja: Trgovci neće smjeti da ga odbiju od 2029.

4 h

0
Скупљи материјал и радна снага дижу цијене станова

Ekonomija

Skuplji materijal i radna snaga dižu cijene stanova

5 h

0
Целекс

Ekonomija

"SHP Celex" ulaže 15 miliona eura

1 d

0
Биткоин опет снажно расте: Појавио се сигнал који је досад виђен само пет пута

Ekonomija

Bitkoin opet snažno raste: Pojavio se signal koji je dosad viđen samo pet puta

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

25

Minić: Biću predsjednik svih građana Srpske, bez obzira na političke razlike, vjeru i naciju

14

21

Nestala vlasnica poznatog kluba u Beču: Petri (39) se od subote gubi svaki trag

14

17

Opijelo Biljani Plavšić u Beogradu

14

10

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra

14

07

Peskov: Razmatramo energetsku saradnju sa Vašingtonom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima