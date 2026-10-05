Njemačka reže finansije: Unosna opcija za penzije ide u istoriju

Svako ko u Njemačkoj ima 35 godina uplata u penzijski sistem smatra se dugotrajno osiguranim licem i pod određenim uslovima može ranije otići u penziju.

Kada pak osoba u Njemačkoj navrši zakonsku starosnu granicu za penziju i prima punu starosnu penziju, automatski postaje oslobođena plaćanja doprinosa.

To je značilo da fond za njegu za nju više nije uplaćivao doprinose, čak i ako kod kuće svakodnevno brine o bolesnom supružniku ili roditelju.

Međutim, penzioneri su koristili zakonski manevar uveden reformom fleksibilnog penzionisanja iz 2017. godine, tako što bi podnijeli zahtjev za prelazak u djelimičnu penziju i odrekli se svega 0,01 odsto punog iznosa (zadržavajući 99,99 odsto penzije).

Time su pravno ponovo postajali obveznici penzijskog osiguranja. Zahvaljujući tome, fond za njegu nastavljao je da uplaćuje doprinose na njihov račun, čime su prikupljali nove penzijske bodove.

U zavisnosti od stepena njege, samo jedna godina pružanja kućne njege donosila je trajno povećanje mjesečne penzije u rasponu od 7,04 do 37,27 evra mjesečno.

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„Iako se zvanično ne bilježi tačan razlog prelaska u djelimičnu penziju nakon navršene redovne starosne granice, u ovoj grupi pretpostavlja se vrlo visok udio osoba koje njeguju bližnje. Odabrani udio penzije po pravilu iznosi najmanje 99 odsto“, potvrdila je stručnjakinja Gundula Zenevald.

Rasterećenje sistema

Njemačka vlada sada želi da trajno zatvori ovaj mehanizam kako bi finansijski rasteretila sistem socijalnog osiguranja za njegu. U nacrtu novog Zakona o reorganizaciji sistema njege, koji potpisuje ministar zdravlja Karsten Lineman (CDU), a koji je kabinet već usvojio, ovaj model je označen kao „nenanamjerna zakonska mogućnost oblikovanja uplata doprinosa“.

Prema novim pravilima, od 1. januara 2027. godine pravo na prikupljanje dodatnih penzijskih bodova kroz pružanje njege imaće isključivo oni penzioneri koji još uvijek nisu dostigli svoju ličnu redovnu zakonsku starosnu granicu za penzionisanje. Za sve ostale koji su već u punom penzijskom dobu, ova unosna opcija nepovratno odlazi u istoriju, prenosi Feniks.