Evo kojih 10 je osvojilo najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske

Autor:ATV redakcija
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Ovo je 10 kandidata, koji su osvojili najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
Čak njih devet od deset su kandidati SNSD-a, a samo jedan je iz PSS-a.
Najviše pojedinačnih glasova osvojio je Igor Dodik SNSD - 19.248 glasova.
Sljedeći je Draško Stanivuković PSS - 16.448 glasova.
Sljedećih osam kandidata je sa liste SNSD-a:
Danijel Jošić – 10.959
Goran Maričić – 9.857
Mikajlo Lazić – 9.573
Miroslav Bojić – 8.791
Nina Bukejlović – 8.109
Zoran Stevanović – 7.944
Miloš Gvero – 7.186
Bojan Savić – 7.021
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