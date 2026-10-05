Logo

Evo kojih 10 je osvojilo najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.10.2026 12:36

Komentari:

0
Од 10 политичара који су освојили највише гласова у трци за мандат у Народној скупштини Републике Српске, чак њих девет долази из СНСД-а, а само један из Покрета "Сигурна Српска".
Foto: ATV

Ovo je 10 kandidata, koji su osvojili najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Čak njih devet od deset su kandidati SNSD-a, a samo jedan je iz PSS-a.

Najviše pojedinačnih glasova osvojio je Igor Dodik SNSD - 19.248 glasova.

Sljedeći je Draško Stanivuković PSS - 16.448 glasova.

Sljedećih osam kandidata je sa liste SNSD-a:

Danijel Jošić – 10.959

Goran Maričić – 9.857

Mikajlo Lazić – 9.573

Miroslav Bojić – 8.791

Nina Bukejlović – 8.109

Zoran Stevanović – 7.944

Miloš Gvero – 7.186

Bojan Savić – 7.021

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Narodna skupština Republike Srpske

kandidati SNSD

Narodni poslanik

Izbori 2026

glasanje

PSS

Komentari (0)

Više iz rubrike

Минић освојио 273.579 гласова са обрађених 93,56 одсто биралишта

Republika Srpska

Minić osvojio 273.579 glasova sa obrađenih 93,56 odsto birališta

2 h

0
Додик: Ово је наш завјет и захвалност Богу за све што се остварило

Republika Srpska

Rukovodstvo SNSD u molitvi nakon izbora; Dodik: Ovo je naš zavjet i zahvalnost Bogu

2 h

0
Руководство СНСД-а са митрополитом бањалучким Јефремом

Republika Srpska

Rukovodstvo SNSD-a sa mitropolitom banjalučkim Jefremom

2 h

0
Милорад Додик СНСД

Republika Srpska

SNSD ubjedljivo pobijedio na svim nivoima na opštim izborima

3 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

26

Tragedija u svijetu gimnastike: Preminuo čuveni olimpijski šampion

14

25

Minić: Biću predsjednik svih građana Srpske, bez obzira na političke razlike, vjeru i naciju

14

21

Nestala vlasnica poznatog kluba u Beču: Petri (39) se od subote gubi svaki trag

14

17

Opijelo Biljani Plavšić u Beogradu

14

10

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima