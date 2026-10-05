Evo kojih 10 je osvojilo najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske

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Foto: ATV

Ovo je 10 kandidata, koji su osvojili najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Čak njih devet od deset su kandidati SNSD-a, a samo jedan je iz PSS-a. Najviše pojedinačnih glasova osvojio je Igor Dodik SNSD - 19.248 glasova. Sljedeći je Draško Stanivuković PSS - 16.448 glasova. Sljedećih osam kandidata je sa liste SNSD-a: Danijel Jošić – 10.959 Goran Maričić – 9.857 Mikajlo Lazić – 9.573 Miroslav Bojić – 8.791 Nina Bukejlović – 8.109 Zoran Stevanović – 7.944 Miloš Gvero – 7.186 Bojan Savić – 7.021

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