Rukovodstvo SNSD u molitvi nakon izbora; Dodik: Ovo je naš zavjet i zahvalnost Bogu

Lider SNSD-a Milorad Dodik sa rukovodstvom stranke je u Crkvi Svete Trojice zapalio svijeće i pomolio se Bogu, ističući da su to učinili u znak zahvalnosti što su izbori protekli mirno i što je, sve završeno u korist građana Republike Srpske.

„Mi smo partija koja je pobjednička i koja je suštinski pravoslavno-hrišćanska i koja je sa svojim narodom prošla kroz ovih dvadeset godina i ponovo dobila ogromnu podršku na izborima i zato je važno da danas svi mi iz naše partije dođemo ovdje, zapalimo svijeću i pomolimo se Bogu i zahvalimo se na svemu za sve ono što se ostvarilo“, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je poručio da je današnja molitva i ona zarad zahvalnosti jer su izbori protekli mirno, te da je sve uspješno završeno zbog dobrobiti građana Republike Srpske.

Dodik i Cvijanović ATV

„Da se zahvalim i visokopreosveštenom vladiki, koji nas je podučavao da je važno da očuvamo mir među nama i da taj mir projektujemo kroz sve u životu i kada smo u crkvi i sada ovi izbori i kada radimo bilo šta u životu i kroz naše profesionalne obaveze te mi moramo svakako sačuvati mir među nama i obezbijediti da se Republika Srpska razvija baš kao što to želi ovaj narod“, poručuje Dodik.

Prema njegovim riječima, izborni rezultati, odnosno ubjedljiva pobjeda SNSD-a je dokaz šta narod misli o njihovim politikama.

Rukovodstvo SNSD-a sa Jefremom ATV

„Ovo što smo jutros uradili je svojevrstan zavjet i obećanje ne samo narodu i opred Bogom da mi ostajemo pred svojim politikama i da ih nećemo mijenjati i da ćemo u suštini kao narodna partija pokazati to narodu“, zaključio je Dodik.

Rukovodstvo SNSD-a na čelu sa Dodikom ovim povodom sastalo se u Banjaluci sa mitropolitom banjalučkim Jefremom.