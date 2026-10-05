Javor: Ostajem gradonačelnik, neću prihvatiti poslanički mandat

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor izjavio je danas Srni da ostaje na ovoj dužnosti i da neće prihvatiti poslanički mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Javor je na jučerašnjim opštim izborima bio nosilac liste kandidata SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske u Izbornoj jedinici jedan, osvojivši 4.518 glasova ili 26,78 odsto.
"Zahvaljujem svima koji su glasali prepoznavši odgovornu politiku SNSD-a i na lokalnom i na republičkom i na nivou BiH", rekao je Javor.
On je najavio da na dužnosti gradonačelnika Prijedora nastavlja da radi istim intenzitetom.
"Nastavljamo rješavati probleme naših sugrađana, a uz podršku republičkog nivoa završićemo sve kapitalne projekte", dodao je Javor.
SNSD je u Prijedoru pobijedio na svim nivoima, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h1
Najnovije
Najčitanije
14
26
14
25
14
21
14
17
14
10
Trenutno na programu