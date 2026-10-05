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Izdata upozorenja za više od 35 miliona ljudi u SAD

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05.10.2026 12:22

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Издата упозорења за више од 35 милиона људи у САД
Foto: Envato/bilanol

Upozorenja na vrućinu izdata su za više od 35 miliona ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama, dok se opasan, višednevni oktobarski toplotni talas nastavlja širom gotovo cijele Kalifornije, prenose danas američki mediji.

Očekuje se da će temperature porasti i do 20 stepeni iznad prosjeka za ovo doba godine, dostižući vrijednosti između 32 i 38 stepeni Celzijusa na području od sjeverne Kalifornije, uključujući oblast zaliva San Franciska, pa sve do granice sa Meksikom, prenosi ABC njuz.

U pojedinim dijelovima Kalifornije, naročito u urbanim sredinama, tople noći neće donijeti gotovo nikakvo rashlađenje, naveli su meteorolozi.

Za Los Anđeles i San Dijego i dalje važi upozorenje na ekstremne vrućine, dok su izdata i upozorenja za San Francisko i Sakramento.

Temperatura je danas ponovo dostigla vrijednosti iznad 32 stepena Celzijusa širom većeg dijela Kalifornije, pri čemu je u pojedinim oblastima premašila 38 stepeni, prenosi Tan‌jug.

Maksimalna temperatura kretaće se oko čak 40 stepeni u centru Los Anđelesa i 39,5 stepeni u Bejkersfildu, dok će u San Dijegu i Sakramentu dostići vrijednosti znatno iznad 32 stepena.

Upozorenja na ekstremne vrućine u južnoj Kaliforniji ostaju na snazi do četvrtka u 20 časova po lokalnom vremenu.

Istovremeno, upozorenja na moguće bujične poplave ostaju na snazi na području od jugoistočne Luizijane do južne Džordžije, uključujući gradove Nju Orleans, Mobil, Talahasi i Bransvik.

Kako su meteorolozi upozorili, pljuskovi bi takođe mogli da izazovu značajne bujične poplave u pojedinim dijelovima južnog Teksasa.

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Tagovi :

vrućine

SAD

Upozorenje

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