Izdata upozorenja za više od 35 miliona ljudi u SAD

Autor:ATV redakcija
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Upozorenja na vrućinu izdata su za više od 35 miliona ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama, dok se opasan, višednevni oktobarski toplotni talas nastavlja širom gotovo cijele Kalifornije, prenose danas američki mediji.
Očekuje se da će temperature porasti i do 20 stepeni iznad prosjeka za ovo doba godine, dostižući vrijednosti između 32 i 38 stepeni Celzijusa na području od sjeverne Kalifornije, uključujući oblast zaliva San Franciska, pa sve do granice sa Meksikom, prenosi ABC njuz.
U pojedinim dijelovima Kalifornije, naročito u urbanim sredinama, tople noći neće donijeti gotovo nikakvo rashlađenje, naveli su meteorolozi.
Za Los Anđeles i San Dijego i dalje važi upozorenje na ekstremne vrućine, dok su izdata i upozorenja za San Francisko i Sakramento.
Temperatura je danas ponovo dostigla vrijednosti iznad 32 stepena Celzijusa širom većeg dijela Kalifornije, pri čemu je u pojedinim oblastima premašila 38 stepeni, prenosi Tanjug.
Maksimalna temperatura kretaće se oko čak 40 stepeni u centru Los Anđelesa i 39,5 stepeni u Bejkersfildu, dok će u San Dijegu i Sakramentu dostići vrijednosti znatno iznad 32 stepena.
Upozorenja na ekstremne vrućine u južnoj Kaliforniji ostaju na snazi do četvrtka u 20 časova po lokalnom vremenu.
Istovremeno, upozorenja na moguće bujične poplave ostaju na snazi na području od jugoistočne Luizijane do južne Džordžije, uključujući gradove Nju Orleans, Mobil, Talahasi i Bransvik.
Kako su meteorolozi upozorili, pljuskovi bi takođe mogli da izazovu značajne bujične poplave u pojedinim dijelovima južnog Teksasa.
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