Dodik: Orban prijatelj koji stoji uz nas u Briselu i širom svijeta kada je najteže

Autor:ATV redakcija
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Predjednik SNSD-a Milorad Dodik zahvalio se nekadašnjem bivšem mađarskom premijeru Viktoru Orbanu na upućenim čestitkama povodom pobjede na opštim izborma u BiH.
"Prijatelj koji stoji uz Republiku Srpsku u Briselu i širom svijeta kada je najteže je prijatelj kojeg nikada ne zaboravljamo. Ovo je bio glas za stabilnost, za suverenitet i za pravo naroda da odluči o svojoj budućnosti. Republika Srpska će nastaviti da se bori za svoje interese - i nastaviti da stoji uz svoje prijatelje", napisao je Dodik na IKS-u.
Thank you @PM_ViktorOrban . A friend who stands with Republika Srpska in Brussels and all around the world when it is hardest is a friend we never forget.
This was a vote for stability, for sovereignty and for the right of a people to decide their own future. Republika Srpska will keep standing up for its interests - and will keep standing with its friends.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 5, 2026
Republika Srpska
Orban čestitao pobjedu SNSD-u: Snažan mandat za nastavak zalaganja za interese i prava Srpske
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