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Dodik: Orban prijatelj koji stoji uz nas u Briselu i širom svijeta kada je najteže

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05.10.2026 13:21

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Додик: Орбан пријатељ који стоји уз нас у Бриселу и широм свијета када је најтеже

Predjednik SNSD-a Milorad Dodik zahvalio se nekadašnjem bivšem mađarskom premijeru Viktoru Orbanu na upućenim čestitkama povodom pobjede na opštim izborma u BiH.

"Prijatelj koji stoji uz Republiku Srpsku u Briselu i širom svijeta kada je najteže je prijatelj kojeg nikada ne zaboravljamo. Ovo je bio glas za stabilnost, za suverenitet i za pravo naroda da odluči o svojoj budućnosti. Republika Srpska će nastaviti da se bori za svoje interese - i nastaviti da stoji uz svoje prijatelje", napisao je Dodik na IKS-u.

Додик и Орбан 2

Republika Srpska

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Milorad Dodik

Viktor Orban

SNSD

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