Nestala vlasnica poznatog kluba u Beču: Petri (39) se od subote gubi svaki trag

Petra R. (39), vlasnica popularnog bečkog kluba Betelalm u Beču nestala je i njena porodica apeluje na sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se javi.

Ona je poslednji put viđena u ulici Kerntner u prvom bečkom okrugu. Petra je visoka između 160 i 165 centimetara i ima tamnosmeđu kosu.

Njeni rođaci sada dijele flajere po gradu i objavljuju njene fotografije u nadi da će im neko pomoći da je pronađu.

Petra R. je nestala u subotu.

Nestala vlasnica poznatog kluba u Beču Društvene mreže

Betelalm je poznati klub u Beču čiji enterijer podsjeća na alpsku kolibu.

Otvoren je 2008. godine i veoma je popularno mjesto za noćni izlazak u Beču.

(Telegraf)