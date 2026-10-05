Nestala vlasnica poznatog kluba u Beču: Petri (39) se od subote gubi svaki trag

Autor:ATV redakcija
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Petra R. (39), vlasnica popularnog bečkog kluba Betelalm u Beču nestala je i njena porodica apeluje na sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se javi.
Ona je poslednji put viđena u ulici Kerntner u prvom bečkom okrugu. Petra je visoka između 160 i 165 centimetara i ima tamnosmeđu kosu.
Njeni rođaci sada dijele flajere po gradu i objavljuju njene fotografije u nadi da će im neko pomoći da je pronađu.
Petra R. je nestala u subotu.
Betelalm je poznati klub u Beču čiji enterijer podsjeća na alpsku kolibu.
Otvoren je 2008. godine i veoma je popularno mjesto za noćni izlazak u Beču.
(Telegraf)
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