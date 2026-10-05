Logo

Muškarac poginuo u teškoj nesreći: Ima i povrijeđenih

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.10.2026 15:24

Komentari:

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Pedesetpetogodišnji muškarac iz Pljevalja poginuo je u ponedjeljak u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 12.40 časova na auto-putu "Princeza Ksenija", u mjestu Pelev Brijeg.

U udesu su, prema trenutno dostupnim informacijama, učestvovala dva vozila. U nesreći je stradao 55-godišnji muškarac, dok je njegov saputnik zadobio lakše tjelesne povrede, prenose Vijesti.

Туча браће због избора

BiH

Rođena braća se potukla zbog izbora, prolaznici snimali

Saobraćaj na ovoj dionici auto-puta trenutno je obustavljen, a uviđaj je u toku.

Više informacija o okolnostima nesreće biće poznato nakon završetka uviđaja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

Podgorica

Saobraćajna nesreća

poginuo muškarac

uviđaj

Komentari (0)

Pročitajte više

„Студенти користе сузавац током протеста због недовољно опремљених школа у Лиону, Француска, у петак, 2. октобра 2026. године.“

Svijet

Demonstranti u Francuskoj počeli da bacaju Molotovljeve koktele

3 h

0
Рijеч је о врсти мољца Бунаеа алциное који може да достигне дужину око 70 милиметара, уз пречник од 15 милиметара.

Zanimljivosti

Izgleda kao bodljikavo čudovište: Fotografija neobičnog stvorenja krije neočekivanu priču

3 h

0
Славина-чесма-вода

Gradovi i opštine

Pale: U narednim danima redukcije vode

3 h

0
Бомба, два пиштоља и муниција

Srbija

Jovan čekao da prođe auto, pa bacio bombu u dvorište

4 h

0

Više iz rubrike

полиција Хрватска

Region

Stigla dojava o bombi, zgrada suda odmah evakuisana

6 h

0
Мирни портрет труднице на отвореном која њежно грли свој стомак, симболизујући љубав и ишчекивање.

Region

Došla u bolnicu da se porodi, a sistem tvrdi da je mrtva od 2006.

10 h

0
Ватрогасци у акцији гашења буктиње шумског пожара у близини руралног подручја, уз видљиво ватрогасно возило.

Region

Požar u Hrvatskoj se približio kućama, u pomoć vatrogascima stigla četiri kanadera

1 d

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Region

Muškarac stradao dok je pokušavao da ugasi požar

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

53

Oglasio se predsjednik FS Portugala zbog Ronalda: "Odavno bi on otišao da..."

18

53

Gorica Dodik snimkom opisala Vukanovića nakon izbornog debakla

18

53

Kćerka Saše Popovića odustala od fakulteta: Evo čime se bavi

18

41

Presušila rijeka Morača u Crnoj Gori: Uginule ribe ostale među kamenjem

18

41

Haos u Francuskoj: Hiljade uhapšenih, tinejdžer ostao bez ruke, škole i fakulteti blokirani

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima