Muškarac poginuo u teškoj nesreći: Ima i povrijeđenih

Pedesetpetogodišnji muškarac iz Pljevalja poginuo je u ponedjeljak u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 12.40 časova na auto-putu "Princeza Ksenija", u mjestu Pelev Brijeg.

U udesu su, prema trenutno dostupnim informacijama, učestvovala dva vozila. U nesreći je stradao 55-godišnji muškarac, dok je njegov saputnik zadobio lakše tjelesne povrede, prenose Vijesti.

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Saobraćaj na ovoj dionici auto-puta trenutno je obustavljen, a uviđaj je u toku.

Više informacija o okolnostima nesreće biće poznato nakon završetka uviđaja.