Pale: U narednim danima redukcije vode

Autor:ATV redakcija
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Na području opštine Pale u narednom danima biće uvedene redukcije vode zbog pogoršane hidrološke situacije, saopšteno je iz preduzeća Vodovod i kanalizacija.
U saopštenju navode da zbog smanjenje izdašnosti izvorišta i izrazito povećane potrošnje, posebno u večernjim časovima, postoji mogućnost pada pritiska i nestanka vode.
O terminima i rasporedu redukcija potrošači će biti blagovremeno obaviješteni.
(Srna)
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