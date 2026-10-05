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Pale: U narednim danima redukcije vode

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05.10.2026 15:01

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Славина-чесма-вода
Foto: ATV

Na području opštine Pale u narednom danima biće uvedene redukcije vode zbog pogoršane hidrološke situacije, saopšteno je iz preduzeća Vodovod i kanalizacija.

U saopštenju navode da zbog smanjenje izdašnosti izvorišta i izrazito povećane potrošnje, posebno u večernjim časovima, postoji mogućnost pada pritiska i nestanka vode.

O terminima i rasporedu redukcija potrošači će biti blagovremeno obaviješteni.

(Srna)

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Tagovi :

Pale

Vodosnabdijevanje

redukcija vode

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