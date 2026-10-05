Pale: U narednim danima redukcije vode

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Foto: ATV

Na području opštine Pale u narednom danima biće uvedene redukcije vode zbog pogoršane hidrološke situacije, saopšteno je iz preduzeća Vodovod i kanalizacija.

U saopštenju navode da zbog smanjenje izdašnosti izvorišta i izrazito povećane potrošnje, posebno u večernjim časovima, postoji mogućnost pada pritiska i nestanka vode. O terminima i rasporedu redukcija potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. (Srna)

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