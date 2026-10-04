U ovoj školi zabranjeni su mobilni telefoni: Učenici negoduju, roditelji pozdravljaju odluku

Učenici Osnovne škole "Skender Kulenović" u Donjem Kamengradu kod Sanskog Mosta odnedavno u školu ne smiju donositi mobilne telefone. Dok su roditelji novu mjeru uglavnom pozdravili, učenici su na zabranu regovali negodovanjem.

Odluku o potpunoj zabrani donošenja i korištenja mobilnih telefona donijelo je Nastavničko vijeće škole, nakon što je, prema riječima direktorice i pedagogice Admirele Botonjić, uočeno da učenici telefone koriste gotovo neprestano, uključujući i tokom nastave.

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"Primjetili smo da imaju jako slabu koncentraciju i što se tiče učenja i što se tiče praćenja nastave. Tokom malih i velikih odmora ako su vani manje se druže, stalno su na mobilni telefonima", rekla je Botonjić za Nezavisne novine.

U školi su o zabrani razmišljali i ranije. Prošle godine pokušali su problem riješiti uz pomoć roditelja, ali kako, prema riječima direktorice, nije bilo značajnijeg napretka, odlučeno je da se telefoni u potpunosti izbace iz škole.

Prve promjene, navodi Botonjić, već su primjetne.

"Vidjeli smo da nema pomaka pa smo odlučili zabraniti donošenje mobitela u školu. Sada se više druže, više se bave slobodnim aktivnostima i više komuniciraju. Vidjeli smo da im je vokabular manji upravo zbog mobitela", istakla je direktorica.

Roditelji podržali odluku

Iako učenici nisu bili oduševljeni novim pravilom, reakcije roditelja u školi su, prema riječima direktorice, uglavnom pozitivne.

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"Reakcije su odlične. Roditelji dolaze i govore razrednicima da je to odlično. Djeca su negodovala, ali nema priče. Telefoni se ne nose i to je to", kazala je Botonjić.

Škola je istovremeno definisala i posljedice za one koji prekrše zabranu. Učeniku koji donese i koristi telefon najprije slijedi upozorenje, a potom može uslijediti oduzimanje uređaja.

U tom slučaju telefon se ne vraća učeniku, već ostaje kod uprave škole sve dok po njega ne dođu roditelj ili staratelj.

"Mobilni koji bude oduzet neće biti vraćen učeniku, već će ostati kod uprave škole sve dok po njega ne dođu roditelji/staratelji", navedeno je iz škole.

U narednom periodu škola planira organizirati i predavanja za učenike o različitim temama, među kojima će biti nasilničko ponašanje, ali i odgovorno korištenje mobilnih telefona.

Slična odluka ranije donesena i u Čitluku

Zabrana mobilnih telefona ranije ove godine uvedena je i u Osnovnoj školi „Fra Didak Buntić“ u Čitluku, gdje su pravila otišla i korak dalje.

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Osim telefona, učenicima je zabranjeno unošenje i nošenje pojedinih odjevnih i modnih detalja, uključujući poderane hlače, pirsinge, lak na noktima, helanke i odjeću koja otkriva gola leđa.

U toj školi o zabrani telefona razmišljali su godinama. Prema ranijim navodima profesorice hrvatskog jezika i predsjednice Školskog odbora Matije Macan, škola je najprije pokušavala kroz radionice učenike naučiti odgovornijem korištenju telefona, ali kako rezultati nisu bili zadovoljavajući, uvedena je potpuna zabrana njihovog unošenja u školu.

Odluke poput ove posljednjih mjeseci ponovo otvaraju pitanje mjesta mobilnih telefona u školama – od njihove uloge u nastavi do uticaja na koncentraciju, komunikaciju i druženje učenika.