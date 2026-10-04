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Glasanje u Istočnom Novom Sarajevu, Sokocu i Palama protiče bez problema

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04.10.2026 14:55

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Избори у Источном Новом Сарајеву.
Foto: ATV

Na izbornim mjestima u Sokocu, Istočnom Novom Sarajevu i Palama glasanje protiče bez problema.

Ovu informaciju su za ATV potvrdili iz OIK-a.

"Glasanje protiče bez problema, sva biračka mjesta su otvorena na vrijeme", rekli su iz OIK-a Sokolac za ATV.

U Istočnom Novom Sarajevu pojedina biračka mjesta su otvorena sa kašnjenjem od 35 minuta, ali nakon toga sve protiče u najboljem redu.

"Na biračkim mjestima u Palama sve protiče bez problema, ponekad se jave problemi sa skenerima u vidu sporijeg rada, ali ih rješavamo u hodu i nema zastoja u glasačkom procesu", rekli su za ATV iz OIK-a Pale.

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Tagovi :

Izbori 2026

Pale

Istočno Novo Sarajevo

Sokolac

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