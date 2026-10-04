Uhapšeni Trebinjci: Zalutali metak pogodio komšiju

Z.P. i D.P. uhapšeni su u Trebinju zbog sumnje da su u subotu, 3. oktobra pucali iz vatrenog oružja, nakon čega je zalutali metak pogodio njihovog sugrađanina.

"Policijski službenici su 3. oktobra, u večernjim časovima zaprimili prijavu da je jedno lice zadobilo povrede od zalutalog metka. Operativnim radom na terenu došli su do saznanja da su Z.P. i D.P. tokom večeri koristili vatreno oružje", saopšteno je iz PU Trebinje.

Nakon uviđaja kod porodičnih kuća koja koriste navedeni dvojac, policija je izuzela 88 čaura kalibra 7.62mm i jedan metak kalibra 7.62mm.

"Izvršenim pretresom kuća i pomoćnih objekata koje koriste Z.P. i D.P. pronađeno je i privremeno oduzeto: dvije puške, devet pakovanja eksploziva ukupne težine 8,1kg, dva prazna okvira od automatske puške i 492 metra kalibra 7.62mm", navodi se u saopštenju.

Oni su osumnjičeni da su počinili krivična d‌jela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

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O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je policijskim službenicima naložilo da preduzmu mjere i radnje s ciljem dokumentovanja navedenih krivičnih d‌jela.