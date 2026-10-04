Sokolac zavijen u crno: U nesreći stradao otac petoro djece

Sokolac je danas zavijen u crno nakon što je u saobraćajnoj nesreći na Glasinačkom polju stradao Sokočanin, Marinko Lopatić, otac petoro djece.

Načelnik opštine Sokolac, Strahinja Bašević, na svom zvaničnom Fejsbuk nalogu oprostio se od tragično stradalog sugrađanina.

„Sa velikom tugom primio sam vijest da se jutros za naš grad desila jedna velika tragedija, gubitak mladog čovjeka iza koga je ostalo petoro djece. Pet života koji će odrastati sa prazninom koju ništa ne može nadoknaditi“, naveo je Bašević, te dodao:

„Kao čovjek i roditelj, porodici, rodbini i prijateljima upućujem najdublje saučešće“.

Zbog pomenute tragedije Bašević je pozvao sve političke subjekte i članove svih političkih organizacija u našoj opštini da večeras nakon završetka izbornog procesa, pokažu mjeru, poštovanje i ljudskost i da se uzdrže od bilo kakvih slavlja i neprimjerenih okupljanja.

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„Počivaj u miru, druže. Neka ti je laka crna zemlja“, napisao je Bašević.

Kako saznajemo, tragično stradali Marinko Lopatić bio je otac 4 djevojčice i sina, koga je dobio u junu ove godine.