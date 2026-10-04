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Obilne poplave pogodile Kataloniju, najmanje dvoje mrtvih

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04.10.2026 13:41

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Становници избацују воду из својих домова током обилних падавина у Л'Оспиталет де Љобрегату, у предграђу Барселоне, Шпанија, у недељу, 4. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/Lorena Sopena/Europa Press via AP

Dve osobe su poginule, a jedna se vodi kao nestala nakon obilnih kiša i poplava koje su pogodile špansku regiju Kataloniju, saopštile su nadležne službe.

Katalonski premijer Salvador Ilja u nedelju je na društvenim mrežama potvrdio smrt muškarca nakon što se u Torderi, gradu severno od Barselone, srušio zid.

Još jedna osoba je poginula u mestu Montmelo, dok hitne službe tragaju za nestalom osobom u Pineda de Maru, gradu oko 52 kilometra severno od Barselone.

Najmanje dvoje mrtvih

Katalonske vlasti izdale su crveno upozorenje i pozvale stanovnike da ostanu u zatvorenom od subote u 20 časova do nedelje u 14 časova, zbog opasnosti od izuzetno snažnog nevremena i obilnih padavina.

Domovi su poplavljeni nakon subotnjih bujičnih kiša, dok su automobili ostali zarobljeni u vodi u naselju Belvitge i gradu Kornelja de Ljobregat, u blizini Barselone. Voda je poplavila i područja oko auto-puta u Barseloni.

Direktorka regionalne meteorološke službe Meteokat Saraj Saroka u subotu je izjavila da se središte ovog izuzetnog vremenskog sistema nalazi iznad Sredozemlja i da bi se snažno nevreme moglo premestiti nad kopno Katalonije.

Letovi na aerodromu u Barseloni bili su otkazani ili odloženi, dok su obilne padavine izazvale poremećaje i u lokalnom železničkom saobraćaju.

Prodavnice su ranije zatvorene, fudbalske utakmice otkazane, a otkazano je i izvođenje Verdijeve opere „Aida“ u barselonskoj operskoj kući Liseu, prenosi Indeks

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Katalonija

Španija

Poplave

nevrijeme

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