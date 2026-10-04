Pucnjava u Norveškoj: Ubijene dvije osobe, jedna teško ranjena

Autor:ATV redakcija
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Dvije osobe, otac i sin, ubijene su, a jedna je teško ranjena kada je napadač otvorio vatru na lovačku grupu u blizini Haldena, na jugu Norveške, saopštila je danas lokalna policija.
Policija je saopštila da je osumnjičeni muškarac u dvadesetim godinama uhapšen na mjestu događaja, a potom predat policiji. On, kako se navodi, nije bio član lovačke grupe i osumnjičen je za ubistvo.
Prema informacijama norveškog javnog servisa NRK, pucnjava se dogodila tokom okupljanja lovačke grupe, u trenutku kada je trebalo da budu raspoređena mjesta za lov.
Policija je oko 7.30 ujutru, po lokalnom vremenu, obaviještena da je više osoba upucano na jednoj adresi u Haldenu.
Oko pola sata kasnije saopšteno je da je policija dobila informacije o pucnjavi i da ima osumnjičenog pod kontrolom.
"Riječ je o veoma ozbiljnom i tragičnom događaju koji je teško pogodio više ljudi. Naše misli su sa porodicama stradalih", rekla je vršiteljka dužnosti načelnika policije Vibeke Šojen.
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Opština Halden formirala je krizni štab izjavio je za NRK gradonačelnik Haldena Fredrik Holm.
Halden se nalazi oko 96 kilometara jugoistočno od Osla, u blizini granice sa Švedskom, piše Tanjug.
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