Voz udario u kombi, poginula cijela porodica: Među njima i djevojčica (7)

Autor:ATV redakcija
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Neshvatljiv potez, a potom stravična tragedija. Četiri osobe, među kojima i sedmogodišnja djevojčica, poginule su kada je na njihovo vozilo naletio voz u mjestu u okrugu Galaci u Rumuniji.
Porodica se nalazila u kombiju, a neposredno prije nesreće muškarac za volanom navodno je ustupio mjesto 26-godišnjoj djevojci koja je vozačku dozvolu dobila svega tri dana ranije. Sve su zabilježile nadzorne kamere.
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Prvi rezultati istrage pokazuju da je 26-godišnjakinja koja je u tom trenutku upravljala vozilom potpuno ignorisala svjetlosne i zvučne signale na pružnom prelazu. Semafor je pokazivao crveno svjetlo, signalizacija je radila, a upozorenje se oglašavalo, ali ona nije reagovala i nastavila je da vozi.
Ubrzo je na pružnom prelazu došlo do stravičnog sudara. Voz je punom brzinom udario u kombi u kojem se nalazila porodica i vukao ga oko 300 do 400 metara.
Kako su zabilježile nadzorne kamere, 64-godišnji muškarac, koji je u trenutku nesreće bio putnik, prethodno je bio za volanom. On je, neposredno prije tragedije, zamijenio mjesto sa 26-godišnjakinjom, koja je vozačku dozvolu dobila samo tri dana ranije.
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Nakon zamjene mjesta prešli su još svega nekoliko stotina metara, a potom je došlo do nesreće u kojoj su poginule četiri osobe - troje odraslih i djevojčica stara samo sedam godina.
Policija je pokrenula krivičnu istragu zbog sumnje na izazivanje nesreće sa smrtnim ishodom iz nehata. Istražioci pokušavaju da utvrde sve okolnosti tragedije, a posebno zbog čega su 64-godišnji muškarac i 26-godišnja žena neposredno prije nesreće zamijenili mjesta za volanom.
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