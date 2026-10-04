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Voz udario u kombi, poginula cijela porodica: Među njima i djevojčica (7)

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04.10.2026 12:44

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Воз ударио у комби, погинула цијела породица: Међу њима и дјевојчица (7)
Foto: Envato/travelarium

Neshvatljiv potez, a potom stravična tragedija. Četiri osobe, među kojima i sedmogodišnja djevojčica, poginule su kada je na njihovo vozilo naletio voz u mjestu u okrugu Galaci u Rumuniji.

Porodica se nalazila u kombiju, a neposredno prije nesreće muškarac za volanom navodno je ustupio mjesto 26-godišnjoj djevojci koja je vozačku dozvolu dobila svega tri dana ranije. Sve su zabilježile nadzorne kamere.

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Prvi rezultati istrage pokazuju da je 26-godišnjakinja koja je u tom trenutku upravljala vozilom potpuno ignorisala svjetlosne i zvučne signale na pružnom prelazu. Semafor je pokazivao crveno svjetlo, signalizacija je radila, a upozorenje se oglašavalo, ali ona nije reagovala i nastavila je da vozi.

Ubrzo je na pružnom prelazu došlo do stravičnog sudara. Voz je punom brzinom udario u kombi u kojem se nalazila porodica i vukao ga oko 300 do 400 metara.

Kako su zabilježile nadzorne kamere, 64-godišnji muškarac, koji je u trenutku nesreće bio putnik, prethodno je bio za volanom. On je, neposredno prije tragedije, zamijenio mjesto sa 26-godišnjakinjom, koja je vozačku dozvolu dobila samo tri dana ranije.

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Nakon zamjene mjesta prešli su još svega nekoliko stotina metara, a potom je došlo do nesreće u kojoj su poginule četiri osobe - troje odraslih i djevojčica stara samo sedam godina.

Policija je pokrenula krivičnu istragu zbog sumnje na izazivanje nesreće sa smrtnim ishodom iz nehata. Istražioci pokušavaju da utvrde sve okolnosti tragedije, a posebno zbog čega su 64-godišnji muškarac i 26-godišnja žena neposredno prije nesreće zamijenili mjesta za volanom.

(Telegraf.rs)

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Rumunija

Saobraćajna nesreća

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