Pogođen tanker u Ormuskom moreuzu

Tanker je pogođen nepoznatim projektilom u Ormuskom moreuzu, ali je posada bezbjedna, saopštila je Pomorska trgovinska služba Velike Britanije.

U saopštenju se navodi da je projektil pogodio mašinsku sobu i da nema uticaja na životnu sredinu.

Hronika Jeziva nesreća kod Sokoca: Mladić sletio s puta i poginuo

Nije precizirano kada se dogodio napad, niti o kom brodu je riječ.