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Pogođen tanker u Ormuskom moreuzu

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04.10.2026 10:30

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Ормуски мореуз сукоб Америка Иран деминирање пролаза
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Tanker je pogođen nepoznatim projektilom u Ormuskom moreuzu, ali je posada bezbjedna, saopštila je Pomorska trgovinska služba Velike Britanije.

U saopštenju se navodi da je projektil pogodio mašinsku sobu i da nema uticaja na životnu sredinu.

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Ormuski moreuz

tanker

pogođen tanker

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