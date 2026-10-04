Pogođen tanker u Ormuskom moreuzu

Autor:ATV redakcija
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Tanker je pogođen nepoznatim projektilom u Ormuskom moreuzu, ali je posada bezbjedna, saopštila je Pomorska trgovinska služba Velike Britanije.
U saopštenju se navodi da je projektil pogodio mašinsku sobu i da nema uticaja na životnu sredinu.
Hronika
Jeziva nesreća kod Sokoca: Mladić sletio s puta i poginuo
Nije precizirano kada se dogodio napad, niti o kom brodu je riječ.
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