Krvavi pir: Zlatnim BMV-om uletio u ljude i izbjegao kauciju

Osamnaestogodišnji Indika Bambrik Samarasinge, koji je osumnjičen da je zlatnim BMV-om uletio među navijače Njukasl Najtsa i povrijedio deset osoba, pojavio se pred sudom u Njukaslu.

On nije tražio puštanje uz kauciju, pa će ostati u pritvoru, a sljedeće saslušanje zakazano je za petnaesti oktobar.

Policija Novog Južnog Velsa tvrdi da je Samarasinge, koji je imao samo probnu vozačku dozvolu, bio za volanom luksuznog automobila sa registarskim oznakama „INDIKA“. Protiv njega je podignuto ukupno devet optužbi – tri za opasnu vožnju sa teškim tjelesnim povredama, tri za nesavjesnu vožnju sa teškim tjelesnim povredama i tri za nanošenje tjelesnih povreda nepropisnim upravljanjem vozilom. Za najtežu od navedenih optužbi predviđena je maksimalna kazna od sedam godina zatvora.

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Samarasinge je prethodno odveden u bolnicu, a potom u policijsku stanicu. Njegovim advokatima je tokom saslušanja odobreno da zatraže zdravstveni pregled u pritvoru, koji bi mogao da obuhvati i procjenu njegovog mentalnog zdravlja. Dodatnu pažnju javnosti privuklo je saznanje da mu je vozačka dozvola već bila oduzeta u februaru. Na tu odluku se žalio u aprilu, ali bez uspjeha.

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Incident se dogodio u subotu ujutru, oko devet časova i trideset minuta, kada su se navijači Njukasl Najtsa okupili kako bi ispratili ekipu pred finale NRL lige. Automobil je, prema navodima policije, prethodno vozio nepredvidivo, a potom udario ljude koji su stajali pored puta.

Među povrijeđenima je i petogodišnja djevojčica koja je zadobila teške povrede. Gradonačelnik Njukasla Gevin Moris rekao je da je djevojčica imala „veoma težak period“, ali da je sada u stabilnom stanju. Njena majka je takođe povrijeđena i nalazi se u bolnici.

Prema navodima Ešli Gibs, koja je pokrenula akciju prikupljanja novca za porodicu, djevojčica je bila u vještački izazvanoj komi i već je prošla kroz više operacija, dok će njena majka takođe morati na dodatne operacije i dug oporavak. Prikupljeni novac namijenjen je medicinskim i svakodnevnim troškovima porodice. U nesreći je teško povrijeđen i šezdesetsedmogodišnji muškarac, čije je stanje u međuvremenu poboljšano i sada je ozbiljno, ali stabilno.

Dok se Samarasinge nalazi u pritvoru, na njegovom TikTok nalogu pojavili su se brojni komentari osude. Njegovi prijatelji i pristalice tvrdili su, međutim, da incident nije bio namjeran, navodeći da je pokušavao da izvede „burnout“ dok su ljudi stajali pored puta.

Samarasinge će se ponovo pojaviti pred Lokalnim sudom u Njukaslu petnaestog oktobra, prenosi Telegraf.rs.