Predsjednik Siniša Karan glasao u Banjaluci

Autor:Marija Milanović
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Predsjednik Republike Srpske, Siniša Karan glasao je danas u Banjaluci.
Svoju građansku dužnost predsjednik Karan obavio je u Banjaluci u Osnovnoj školi "Aleksa Šantić".
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je danas da su izbori praznik demokratije za građane u Srpskoj.
"Biračko pravo je jedno od najstarijih sloboda. Za Republiku Srpsku je važno da izbori proteknu fer, pošteno i demokratski, jer se time daje legitimitet i legalitet izabranoj vlasti", rekao je Karan.
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