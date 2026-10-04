Predsjednik Siniša Karan glasao u Banjaluci

Predsjednik Republike Srpske, Siniša Karan glasao je danas u Banjaluci.

Svoju građansku dužnost predsjednik Karan obavio je u Banjaluci u Osnovnoj školi "Aleksa Šantić".

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je danas da su izbori praznik demokratije za građane u Srpskoj.

"Biračko pravo je jedno od najstarijih sloboda. Za Republiku Srpsku je važno da izbori proteknu fer, pošteno i demokratski, jer se time daje legitimitet i legalitet izabranoj vlasti", rekao je Karan.