Skener ne radi, CIK nema rješenje: Problem na Petrićevcu

Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci na biračkom mjestu na Petrićevcu jedan od skenera ne radi zbog softverske greške.
Kako saznajemo, skener ne radi zbog softverske greške, a tehničar je odustao od popravke te je zatražen novi.
Pozvana je i Centralna izborna komisija BiH u namjeri da se riješi tehnički problem, međutom, poručili su da se prvi put susreću s takvom greškom.
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