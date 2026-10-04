Skener ne radi, CIK nema rješenje: Problem na Petrićevcu

U Banjaluci na biračkom mjestu na Petrićevcu jedan od skenera ne radi zbog softverske greške.

Kako saznajemo, skener ne radi zbog softverske greške, a tehničar je odustao od popravke te je zatražen novi.

Pozvana je i Centralna izborna komisija BiH u namjeri da se riješi tehnički problem, međutom, poručili su da se prvi put susreću s takvom greškom.