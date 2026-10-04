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Skener ne radi, CIK nema rješenje: Problem na Petrićevcu

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04.10.2026 08:30

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Избори изборне технологије скенер скенирање
Foto: ATV

U Banjaluci na biračkom mjestu na Petrićevcu jedan od skenera ne radi zbog softverske greške.

Kako saznajemo, skener ne radi zbog softverske greške, a tehničar je odustao od popravke te je zatražen novi.

Pozvana je i Centralna izborna komisija BiH u namjeri da se riješi tehnički problem, međutom, poručili su da se prvi put susreću s takvom greškom.

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Tagovi :

Izbori 2026

Petrićevac

glasanje

Skeneri

izborne tehnologije

CIK BiH

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