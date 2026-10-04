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Biralište u Kupresu otvoreno na vrijeme

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04.10.2026 07:25

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Изборне технологије
Foto: ATV

Biračko mjesto u opštini Kupres-Republika Srpska otvoreno je jutros na vrijeme, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) u opštini Kupres - Republika Srpska Ana Ždero.

"Sve je uredu, na glasačkom mjestu nalazi se prvi birač", izjavila je ona.

Ona je navela da u ovoj opštini pravo glasa ima 306 birača, koji glasaju na jednom redovnom glasačkom mjestu, dok mobilnih timova nema.

Ždero je rekla da je u ovoj jednoj od teritorijalno najmanjih opština biračko mjesto otvoreno u 7.00 časova i birači će moći da glasaju do 19.00 časova.

U BiH se održavaju opšti izbori, a u centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača.

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Kupres

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