Biralište u Kupresu otvoreno na vrijeme

Autor:ATV redakcija
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Biračko mjesto u opštini Kupres-Republika Srpska otvoreno je jutros na vrijeme, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) u opštini Kupres - Republika Srpska Ana Ždero.
"Sve je uredu, na glasačkom mjestu nalazi se prvi birač", izjavila je ona.
Ona je navela da u ovoj opštini pravo glasa ima 306 birača, koji glasaju na jednom redovnom glasačkom mjestu, dok mobilnih timova nema.
Ždero je rekla da je u ovoj jednoj od teritorijalno najmanjih opština biračko mjesto otvoreno u 7.00 časova i birači će moći da glasaju do 19.00 časova.
U BiH se održavaju opšti izbori, a u centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača.
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