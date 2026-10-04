MUP Srpske: Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata rade i danas

Autor:ATV redakcija
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Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj radiće i danas do 19 časova, zbog održavanja opštih izbora, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske.
Građanima će na raspolaganju biti referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i Jedinstvenog matičnog broja, uključujući i akviziciju.
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Zbog izbora rade i tokom vikenda: Evo gdje možete izvaditi lične dokumente
Na snazi je zabrana prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju, saopštili su iz MUP-a Srpske.
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