Grafiti u Sarajevu: Cionisti niste dobro došli

Cionisti niste dobro došli. Mala naljepnica, ili izgašen grafit na pločniku. Nekoliko takvih nalazi se na prelazu na Marin Dvoru.

"Šta ovdje piše. Cionisti? Niste dobro došli. Ne mislim ništa", "Nisam ni obraćala pažnju", " Te poruke trebaju da stoje tu. Da nas podsjete na ono što su nama radili cionisti i što rade sada u Palestini, Libanu, i svim državama, gdje ljudi hoće da im uzmu resurse, to je sramotno i strašno", "Sad sam primijetila, nemam neko određeno mišljenje", "Pa dobro, to Vi znate da nisu", "Nisu dovoljno velika slova, ali što se mene tiče nisu", " Nemam neki stav o tome", kažu građani.

U Jevrejskoj zajednici u Sarajevu kažu, ne dotiču ih poruke, jer nisu cionisti. Da su cionisti, živjeli bi u Izraelu, ne u Sarajevu.

"Mislim da nas to ni na koji način ne dotiče. Jer ovdje ne postoji cionistička organizacija, jer je cionizam politički pokret koji zagovara da svi Jevreji žive u Izraelu. Usput smo progovorili zbog onoga što piše na trotoaru. Jer stranci koji dođu ovdje, ne Jevreji, nego svi stranci koji dođu ovdje znaju šta je cionizam. Pa kad oni to vide, malo se zbune, jer ovdje nema nikakvih problema za Jevreje", rekao je Jakov Finci, predsjednik Jevrejske opštine Sarajevo.

Ključno je pitanje kome je poruka poslata, i ko nije dobro došao, pripadnici cionističkog pokreta, ili svi koji podržavaju Izrael.

"Kao Jevreja me prvo dotiče zato što vidim da postoje dupli standardi u političkom i javnom diskursu, gdje se stalno zaobilazi taj faktor zajedničkog suočavanja sa prošlošću", rekao je Frano Jehuda Kolomonos Martinčević, politički analitičar.

Sagovornik ATV-a kaže, problem je daleko širi od poruka na trotoaru, upozorava na antisemitističko djelovanje, i veličanje, kako navodi, nosilaca nacizma u BiH. Pisao je OHR-u i Ambasadi SAD u Sarajevu, a zbog dodjele nagrade Kasim-ef. Mašić Travničkog muftijstva. Kasim Mašić je inače jedan od imama Handžar divizije.

"To nisu samo spominjanja intelektualaca koja su napisala nešto tamo, pa ćemo sada govoriti o doprinosu narodu kojem pripadaju, ovdje se ideološki pravi jedna platforma koja ostaje u potpunosti zaštićena institucionalnim okvirom Islamske zajednice koja pokušava takve ljude interpretirati kao očeve bošnjačke nacije", rekao je Frano Jehuda Kolomonos Martinčević, politički analitičar.

Kolomonos dodaje da Jevreji u BiH imaju jake veze sa Izraelom, porodične, nacionalne, emotivne. Te da ih, često, zapaljive izjave dotiču.

I na kraju, šta je to cionizam? Britanika piše da je cionizam jevrejski nacionalistički pokret čiji je cilj stvaranje i podrška jevrejskoj nacionalnoj državi u Palestini, drevnoj domovini Jevreja. Prema judaizmu, Cion je brežuljak u Jerusalimu gdje Bog prebiva.