Zmije traže mjesto kad zahladi: Šta ako vam uđu u kuću?

Kad zahladi, zmije traže zaklon, a i u kući mogu da nađu skrovište te je jako važno da ukoliko zmija uđe u kuću uređaje ne pomjerate naslijepo i da zmiju ne dirate rukama, već da pozovete stručnu službu.

Prostor iza frižidera ili zamrzivača često je taman i miran, rijetko se čisti ili pomjera, a pritom pruža dovoljno zaklona od ljudi.

Zašto bi se zmija sakrila baš iza frižidera?

Zmije su ektotermne životinje, što znači da im tjelesna temperatura zavisi od temperature okoline. Zato u određenim uslovima traže toplija mjesta, ali toplota nije jedini razlog zbog kog ulaze u kuću. Privlače ih i mjesta koja daju zaštitu, određen nivo vlage i dostupnost plena. Ako oko kuće ili u njoj ima miševa i drugih malih životinja kojima se zmije hrane, takav prostor im je još zanimljiviji.

U kasno ljeto i početkom jeseni neke vrste postaju aktivnije jer traže mjesto za prezimljavanje. Baš tada je korisno pregledati kuću i zatvoriti moguće ulaze. Između frižidera i zida obično postoji uzak prostor. Tamo nema mnogo svjetla ni kretanja ljudi, a motor i drugi dijelovi uređaja dok rade stvaraju toplotu. Ta kombinacija zmiji može da pruži prilično mirno i zaštićeno mjesto.

Gdje se zmija još može sakriti u kući?

Iza frižidera provjeravajte samo lampom, nikad rukom. Slična skrovišta mogu postojati i iza zamrzivača, veš-mašine, bojlera ili drugih velikih uređaja. Stručnjaci sa Univerziteta Virdžinija među mogućim mjestima gdje se zmija sakriva kad uđe u kuću navode upravo prostore koji su zaklonjeni, topliji i imaju određen nivo vlage. Ipak, to ne znači da će se zmija obavezno smjestiti iza frižidera. Može da se zavuče iza ormarića, ispod namještaja, među kutije, uz zid ili na neko drugo mjesto gdje se osjeća sigurno i neometano.

Šta uraditi ako primijetite zmiju iza frižidera?

Ako primijetite znake da je zmija iza frižidera ili nekog drugog velikog uređaja, najvažnije je da ne pokušavate da je pronađete rukama. Čak i ako ništa ne vidite, nemojte naslijepo gurati ruku iza uređaja. Ako morate da provjerite prostor, uzmite baterijsku lampu, ali se ne približavajte životinji. Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) savjetuju da zmiju pronađenu u domu ne pokušavate da uhvatite niti da je dodirujete. Najbezbjednije je da je ostavite na miru i pozovete stručnu službu koja može da je ukloni.

Rijetko napadaju

Bez razloga zmija najčešće neće napasti čovjeka. Ujedi se češće dešavaju kad se životinja osjeti ugroženo, pritisnuto ili zarobljeno. Ako morate da pomjerite uređaj, uradite to veoma oprezno i ne pokušavajte da zmiju tjerate metlom, štapom ili nekim drugim predmetom. Kad primijetite zmiju, djecu i kućne ljubimce najbolje je skloniti iz tog prostora. Ako to možete da uradite bez približavanja životinji, zatvorite prostoriju i sačekajte stručnu pomoć.

Kako spriječiti zmiju da uđe u kuću?

Umjesto da kasnije tražite zmiju po domu, mnogo je efikasnije zatvoriti moguće ulaze. Posebno provjerite pukotine u temeljima i zidovima, otvore oko vodovodnih i drugih cijevi, ventilacione otvore, prostor ispod vrata i sva ostala mjesta koja kuću povezuju sa podrumom, dvorištem ili spoljnim prostorom.

Bitna je i okolina kuće. Gomile drva, dasaka, lišća i raznog materijala zmijama mogu da pruže zaklon. Takva mjesta pritom privlače glodare, a oni su zmijama mogući izvor hrane. Kad uklonite takva skrovišta, manja je šansa da se zmija zadrži odmah uz kuću.

Šta ako vidite samo kožu?

Ako iza frižidera, zamrzivača ili nekog drugog uređaja nađete odbačenu zmijsku kožu, moguće je da je zmija neko vrijeme boravila u tom dijelu kuće. Ipak, sama koža nije dokaz da je životinja i dalje u kući.

Zato nije dobro odmah pomjerati uređaje i tražiti je. Najvažnije je da ostanete mirni i da ne pokušavate da uhvatite zmiju golim rukama. Zmije uglavnom izbjegavaju ljude, ali kad se osjete saterano u ćošak ili ugroženo, mogu da reaguju odbrambeno.

Zato su bezbjedna udaljenost i poziv stručnoj službi mnogo sigurniji izbor od pokušaja da nepozvanog gosta iz doma izbacite na svoju ruku.

(Krstarica)