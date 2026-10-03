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Tri znaka kojima sve ide od ruke: Naredna sedmica im donosi sreću na svakom koraku

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03.10.2026 12:01

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Жена у јарко ружичастом крзненом капуту држи кишобран док око ње пада новац, у мирном амбијенту на отвореном.
Foto: Eugene Lisyuk/Pexels

Nova sedmica donosi zanimljive preokrete, a za tri horoskopska znaka stvari bi mogle da se poslože bolje nego što su očekivali. Od poslovnih prilika i novčanih dobitaka do ljubavi i ispunjenja želja.

Pred njima su dani u kojima će im mnoge okolnosti ići naruku.

Bik

Bikovi ulaze u sedmicu sa mnogo više samopouzdanja i energije. Ono što im je u prethodnom periodu zadavalo glavobolju sada bi moglo da počne da se rješava. Na poslu ih očekuje prilika da pokažu šta znaju, a moguć je i dogovor koji će im donijeti finansijsku korist.

Na privatnom planu slijede lijepi trenuci. Slobodni Bikovi mogli bi upoznati osobu koja će im privući pažnju, dok zauzete očekuje period više bliskosti i razumijevanja.

Lav

Lavovi će tokom ove sedmice biti u centru pažnje. Njihov trud konačno bi mogao biti primijećen, a jedan razgovor ili susret mogao bi im otvoriti vrata za nešto čemu su se dugo nadali.

I na finansijskom planu situacija se popravlja. Moguć je neočekivan priliv novca, zanimljiva ponuda ili prilika da se započne nešto što bi u budućnosti moglo donijeti dodatnu zaradu.

U ljubavi ih očekuje više strasti i lijepih trenutaka, a slobodni Lavovi mogli bi doživjeti susret koji neće lako zaboraviti.

Strijelac

Strijelčevima naredna sedmica donosi pokret, dobre vijesti i osjećaj da se konačno nešto mijenja. Planovi koji su do sada stajali u mjestu mogli bi krenuti naprijed, a jedna neočekivana prilika mogla bi ih prijatno iznenaditi.

Posebno povoljan period očekuje ih na poslovnom planu. Neko bi mogao prepoznati njihov trud ili im ponuditi saradnju koju ne bi trebalo olako odbaciti.

U ljubavi slijede zanimljivi dani. Slobodni Strijelčevi mogli bi napraviti prvi korak prema osobi koja im se dopada, dok zauzete očekuju više zajedničkih trenutaka i dobrog raspoloženja.

Za ova tri znaka naredna sedmica mogla bi biti period u kojem će se mnoge stvari konačno složiti na pravi način.

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