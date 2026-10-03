Cvijanović: Sjećanjem na misiju sačuvati osjećaj pravde i slobode

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je zadovoljna što će u Boljaniću kod Doboja biti izgrađen kompleks kako bi budućim generacijama uspješno prenijeli važan istorijski momenat spasavanja savezničkih pilota na Ozrenu u operaciji "Halijard".

Cvijanovićeva je zahvalila svim mještanima ovog kraja koji su tokom Drugog svjetskog rata kao slobodarski narod spasavali oborene avijatičare, kao i institucijama koje pokušavaju da obilježavanjima poput današnjeg zadrže osjećanje pravde i slobode.

"Okupili smo se da obilježimo značajnu misiju, operaciju, koja je provedena između ostalog i ovdje u Republici Srpskoj, na Ozrenu, da zahvalimo svima onima koji su tada kao slobodarski narod i porodice ovog kraja spasavale avijatičare, američke i savezničkih snaga, koji su zajedno udruženi sa onima koji su to isto radili u Srbiji, spasili više od 500 života", izjavila je novinarima Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da su, među njima, svakako 60 avijatičara spasili mještani Boljanića.

Cvijanovićeva je zahvalila i Fondaciji "Halijard" koja u Americi čuva uspomenu na ove svijetle dane, na veliki poduhvat svih koji su cijenili slobodu, bili na pravoj strani istorije.

U Boljaniću kod Doboja danas je obilježena 82 godina od spasavanja savezničkih pilota na Ozrenu u operaciji "Halijard" koju su sproveli pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini, prenosi Srna