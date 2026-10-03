Karan: "Halijard" - jedan od najznačajnijih događaja iz istorije srpskog naroda

Operacija spasavanja savezničkih pilota "Halijard - Vazdušni most" jedan je od najznačajnijih događaja iz istorije srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Karan je izjavio za Srnu da je to bila najveća operacija spasavanja američkih vojnika iza linija fronta tokom 1944. i 1945. godine, u kojoj je spaseno više od 500 savezničkih pilota.

Prema njegovim riječima, "Halijard" je bio junački poduhvat srpskog naroda, koji je i u najtežim vremenima još jednom pokazao da je na strani slobode, pravde i čovječnosti.

"Srbi sa Ozrena rizikovali su sopstvene živote da bi spasili živote saveznika, znajući da bi njihovo zarobljavanje značilo predaju u ruke njemačkih i ustaških snaga. Taj čin najbolje govori o hrabrosti i ljudskosti naroda koji je, iako i sam izložen stradanju, bio spreman da pomogne drugom", istakao je predsjednik Srpske.

On je rekao da je upravo sloboda kroz vijekove jedna od najvećih vrijednosti srpskog naroda, naglasivši da su Srbi svoju slobodu skupo plaćali, ali su je istovremeno nesebično dijelili sa drugima.

Republika Srpska Položeni vijenci na spomenik junacima misije "Halijard"

"Srpski narod je u presudnim istorijskim trenucima pokazivao da slobodu ne doživljava samo kao pravo, već i kao obavezu da se pomogne onome čiji su život i sloboda ugroženi", rekao je Karan.

Slobodarska tradicija našeg naroda nije samo dio prošlosti i istorijskog pamćenja, dodao je on, već dio našeg nacionalnog identiteta.

"Generacije Srba čuvale su pravo na ime, vjeru, identitet i slobodu, često plaćajući tu slobodu najvećom cijenom. Operacija `Halijard` predstavlja jedno od najsnažnijih svjedočanstava te slobodarske tradicije. U vremenu kada je i sam srpski narod bio izložen progonu, stradanju i borbi za opstanak, srpski domaćini otvorili su svoje kuće savezničkim pilotima, dijelili sa njima hranu i čuvali ih kao svoje najrođenije", istakao je Karan.

Time su, ukazao je, još jednom pokazali da su junaštvo, sloboda i solidarnost vrijednosti duboko ukorijenjene u biću srpskog naroda.

"`Halijard` zato nije samo priča o spasavanju savezničkih pilota, to je priča o narodu koji je, boreći se za sopstvenu slobodu, imao hrabrosti i čovječnosti da čuva i slobodu drugoga", zaključio je Karan, prenosi Srna.