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Vukelić: "Halijard" predstavlja ponos srpskog naroda

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03.10.2026 13:09

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Државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Србије Никола Вукелић
Foto: Srna

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Srbije Nikola Vukelić poručio je danas u Boljaniću kod Doboja da akcija "Halijard" predstavlja ponos srpskog naroda i pokazatelj da su Srbi kao narod uvijek bili na pravoj strani istorije i u Prvom i u Drugom svetskom ratu.

"Američki piloti imali su sreću da padnu na teritoriju koja je bila pod kontrolom srpskog naroda, inače, da su pali samo neko kilometara dalje na teritoriju koja bila pod kontrolom nacista, Nemaca, ustaša, bili bi likvidirani ili bi bili poslati u zarobljeništvo", izjavio je novinarima Vukelić.

On je naglasio da je srpski narod organizovan u akciji "Halijard " te pilote odveo u slobodu.

Komentarišući srpsko-američke odnose, Vukelić je ukazao na velike uzlete, ali i velike padove, izdvojivši devedesete godine 20. vijeka kada je srpskom narodu nanesena velika nepravda.

Predstavnik Fondacije Misija "Halijard" Dragan Dabić istakao je da uspjeh misije "Halijard" počiva na savezništvu i zajedničkom djelovanju američkih spasilačkih timova, generala Dragoljuba Mihailovića i srpskog naroda.

"Mještsni koji su ih prihvatali znali su da rizikuju svoje živote, ali su im pružili utočište i hranu, zbog čega čovječnost predaka zaslužuju da bude zapamćena i da bude spona sa Amerikom", rekao je Dabić.

U Boljaniću kod Doboja danas su obilježene 82 godine od operacije "Halijard" i spasavanja savezničkih pilota koje su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini.

U akciji "Halijard" ukupno je spaseno 500 savezničkih pilota, a sa improvizovanog aerodroma u Boljaniću evakuisano je 60 američkih avijatičara, prenosi Srna.

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Nikola Vukelić

Halijard

misija

Boljanić

Srbija

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