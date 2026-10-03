Minić: Srpska trobojka nikad nije bila na pogrešnoj strani istorije

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Boljaniću kod Doboja da ovo mjesto svjedoči o ideji slobode, koja u srpskom narodu nema cijenu i nikada je nije imala.

Minić je na obilježavanju 82 godine od operacije "Halijard - vazdušni most" istakao da je tih godina samo nekoliko kilometara dalje vršena egzekucija srpskog naroda bez ikakvog povoda, ali da su Srbi bez obzira na to bili spremni da za ideju slobode i savezništva žrtvuje sebe i sve što ima.

"Ova naša trobojka nikada nije bila na pogrešnoj strani istorije", poručio je Minić.

Prema njegovim riječima, zahvaljujući dolasku predsjednika Donalda Trampa, jasno je koliko je bitno kada imate lidera koji razumije istoriju.

"Mi smo i danas ostali posvećeni istoriji srpskog naroda i našoj ideji za slobodu. Pitam se da li bi se ovaj događaj obilježavao da je ovo mjesto u FBiH", rekao je Minić.

On je dodao da je na nama da rehabilitujemo odnose sa prijateljima sa kojima nas veže istorija, da sačuvamo prijateljstvo koje je graničilo sa bratstvom, kada je srpski narod bio spreman da da život za nekoga koga smatra saborcem.

Minić je naglasio da su Republika Srpska i Srbija jedno biće i to govore istorijski podaci.

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"Želim da pošaljemo jasnu poruku sa ovog mjesta da će nam mnogo više značiti da gradimo ove odnose sa svim našim prijatljima koji imaju iskrenu ideju slobode, ideju antifašizma, borbe protiv nacizma i svega što predstavlja zlo", naveo je Minić.

On je poručio da srpski narod nikada neće biti na pogrešnoj strani istorije.

U operaciji "Halijard - vazdušni most" koju su sprovele snage Jugoslovenske vojske u otadžbini, pod komandom generala Dragoljuba Draže Mihailovića, spaseno je više od 500 pilota, a u Boljaniću šezdeset savezničkih avijatičara.

Ova akcija bila je najveća operacija spasavanja američkih vojnika izvan linija fronta 1944. i 1945. godine.

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Vrhovna komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini je sredinom oktobra 1944. godine, pod pritiskom partizanskih snaga, sa svojim jedinicama prešla iz Srbije u istočnu Bosnu, te je na planini Ozren, u blizini sela Boljanić kod Doboja, od 22. oktobra do 1. novembra 1944. godine osposobljeno uzletište.

Sa tog uzletišta je 1. novembra 1944. godine u Italiju poletio avion sa šefom američke vojne misije, pukovnikom Robertom Mekdauelom, kapetanom Džonom Milodragovićem i poručnikom Majklom Rajačićem.

Sa uzletišta u Boljaniću 27. decembra 1944. godine za Italiju je odletio kapetan Nik Lalić, te radio-telegrafista Artur Džibilijan.

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Posljednja evakuacija sa Ozrena obavljena je krajem februara 1945. godine po veoma hladnom vremenu. Tada su u dva transportna aviona "C-47" u pratnji nekoliko lovaca evakuisani preostali Amerikanci.

Obilježavanje ovog istorijskog događaja od republičkog značaja organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, prenosi Srna.